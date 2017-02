“Nairo Quintana se arriesga al correr el Giro antes del Tour”, Contador

El español Alberto Contador es la gran atracción en la Vuelta a Andalucía, con la que estrena su temporada liderando a su nuevo equipo Trek-Segafredo, frente a su compatriota Alejandro Valverde (Movistar), ganador de la última edición de la prueba.

Contador, que ya fue segundo de la ronda andaluza en 2014 por detrás del esta vez ausente Chris Froome, se enfrentará además de a Valverde, a Mikel Landa (Sky) o al francés Thibaut Pinot (FDJ).

"Espero lo mejor este año con el equipo Trek. Estoy ilusionado y motivado para afrontar esta temporada. Todo ha empezado mejor que otros años", dijo el lunes Contador, que nunca ha ganado esta Vuelta a Andalucía.

"Estoy preparado para Andalucía. He cambiado este año de equipo y ahora en Trek estoy ilusionado desde el primer momento, estamos haciendo un buen trabajo y hay una gran organización", añadió.

SOBRE NAIRO

Contador se pronunció sobre el reto que afrontará Nairo Quintana, que buscará el título del Giro de Italia y el del Tour de Francia, un objetivo que el español señala de arriegado.

"Está claro que en los últimos años Froome ha sido el dominador del Tour y este año será de nuevo el favorito. El Tour es mi gran objetivo y espero no tener contratiempos para rendir como espero, ya que los años anteriores no he estado a mi nivel", dijo sobre la carrera francesa.

"Lo de Nairo tiene su dificultad, Todo dependerá de cómo se plantee la carrera, ya que podría dejar la responsabilidad a corredores como Nibali o Aru, quienes se van a volcar en el Giro del Centenario... Quintana será uno de los favoritos en el Tour, aunque hacer el Giro tal vez no sea la mejor opción".

VUELTA A ANDALUCÍA

Valverde, único ciclista que ha ganado la Vuelta a Andalucía en cuatro ocasiones, acude como jefe de filas del Movistar, arropado por hombres como el colombiano Winner Anacona.

La carrera comenzará el miércoles con una primera etapa de 155 km entre Rincón de la Victoria y Granada, antes de dar paso al día siguiente a la considerada etapa reina de la prueba de 177,9 km entre Torredonjimeno y la cima de la Peña del Águila con un perfil muy montañoso.

Los corredores llegarán a una meta situada en un alto de primera categoría, tras un recorrido que incluye un puerto de primera categoría, uno de segunda y otro de tercera.

En la tercera etapa los ciclistas se enfrentarán a una contrarreloj individual de 11,9 km con salida y llegada en Lucena, que podría servir para definir posiciones en la clasificación, antes de afrontar las dos últimas etapas de la ronda andaluza.