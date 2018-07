Nairo Quintana y Egan Bernal: dos caras opuestas

Para quienes querían ver a Nairo Quintana pelear el Tour cabeza a cabeza con Froome, la actuación del colombiano resulta decepcionante. Sin embargo, los ciclistas tienen temporadas malas y buenas. El 2017 y 2018 no ha sido buena ni para él ni para el Movistar. Eso no quiere decir que Quintana esté acabado como ciclista. Aún es joven y tiene varios años para trasegar en el ciclismo. Eso sí, no se pueden olvidar las grandes gestas del colombiano. Campeón del Giro, campeón de la Vuelta a España y tres veces subcampeón del Tour.

En cambio, Egan Bernal, sí ha tenido una temporada formidable. Con apenas 21 años se graduó en el Tour como un grande, sirviendo a Froome y Thomas en la etapa 12. Gran actuación como gregario. Ojalá lo sepan llevar porque tiene un futuro extraordinario en el mejor equipo del mundo.

***

En las tres etapas de alta montaña que se han disputado en Los Alpes, el mejor ha sido Geraint Thomas, seguido de Dumoulin y Froome. Thomas ha superado por 30 segundos a Dumoulin y a Froome por 40 segundos. En teoría, Froome sube más y debía estar por delante de Dumoulin. Pero el holandés no solo se ha defendido sino que supera al británico. Y, ojo, porque si Dumoulin aguanta lo que resta de montaña, le puede amargar el quinto Tour a Frooome en la etapa de la contrarreloj. La diferencia en la general son apenas 11 segundos a favor del británico.

Y si a Gerraint Thomas le dejan competir de tú a tú con Froome, le puede ganar. Ya lo superó en la montaña y, además, tiene una ventaja de 1 minuto y 39 segundos. Y, súmele, que está más fresco. Froome viene de hacer 3700 kilómetros en el Giro de Italia.

***

Lamentable el retiro de Fernando Gaviria y Rigoberto Urán. Gaviria tenía mínimo una posibilidad de ganar otra etapa. Por los lados de Rigoberto Urán, subcampeón del Tour, tenía todas la ilusiones de repetir podio pero las caídas en el pavé se lo impidieron.

***

Terrible la caída de Nibali por culpa de las motos y el público que se le atravesaron. Lo dejó con dos vertebras rotas y por ende fuera del Tour. Pese a eso logró terminar la etapa en el séptimo lugar. Qué fortaleza la del italiano.

***

El Tour está en su máximo punto. El título no está nada definido. Ahí está Froome, Dumoulin y Thomas. Y el podio, está aún más enredado. El combativo Bardet, Roglic o incluso el mismo Landa. Nairo es una incógnita. Pero puede meterse en el top-10 de la general.