Nairo Quintana y su nuevo intento por vencer a Froome en el Tour

El colombiano Nairo Quintana, del equipo Movistar, aseguró hoy que se siente en buenas condiciones y que piensa en vencer al británico Christoper Froome (Sky) en el Tour de Francia que se disputará entre los próximos 7 y 29 de julio.

"Me siento en buenas condiciones y de esa manera es que pienso batir a Froome, porque hemos cambiado los esquemas, y con el gran equipo que tenemos esperamos que sea posible", dijo Quintana en una rueda de prensa en Bogotá.

El pedalista cafetero calificó de "buena" su preparación para la ronda gala, de la que fue subcampeón en 2013 y 2015.

"Estoy afinando los últimos detalles de esta buena preparación y bastante contentos por como llevamos la preparación y esperamos que se refleje en la carretera", afirmó.

Quintana, que fue campeón del Giro de Italia de 2014 viajará este fin de semana a Europa para disputar la Vuelta a Suiza, que se correrá del 9 al 17 de junio, en la que busca "comenzar a coger nuevamente el ritmo".

"Arranco con la Vuelta a Suiza porque desde la Vuelta a Cataluña (que se disputó del 19 al 25 de marzo) no hago carreras". afirmó.

Sobre la carrera suiza explicó: "tiene un buen recorrido con una carretera muy buena para comenzar a coger nuevamente el ritmo y (espero) que al final de la vuelta tenga un buen ritmo para afrontar el Tour".

En ese sentido valoró haberse preparado así, "bastante tranquilo", a diferencia del año pasado, en el que corrió el Giro de Italia antes de disputar el Tour, en el que terminó en puesto doce a 15 minutos y 28 segundos de Froome, que conquistó su cuarto Tour.

"A cambio de otros años que venía corriendo bastante, después del Tour del año pasado quisimos descansar bastante", manifestó y agregó que en 2018 sólo ha disputado la Colombia Oro y Paz y las vueltas a Cataluña y al País Vasco.

Eso, dice, significa "muchos menos días de competición" y "muchas más de descanso que otros años".

Por otra parte, reiteró que el líder del Movistar en la carrera francesa se definirá tras la primera semana de competencia, en cuyas etapas habrá algunos tramos de pavé.

"La idea es apoyarnos los tres (Quintana, Alejandro Valverde y Mikel Landa), según las situaciones de carrera. La idea es tener un equipo compacto para afrontar esa primera semana que es muy dura y un poco peligrosa, la verdad es que no es nada agradable y es para todos", aseveró.

Por otra parte, Quintana señaló como favoritos, además de a él mismo, a Froome, al australiano Richie Porte, al francés Romain Bardet y a su compatriota Rigoberto Urán, subcampeón el año pasado.

"Toda la gente con la que siempre hemos estado (estará) ahí luchando la general de las carreras de tres semanas", apostilló.

Por otra parte, lamentó que su compatriota Winner Anacona no vaya a ser parte del Movistar en el Tour, aunque calificó de "muy bueno" el equipo de la escuadra española para la ronda gala.

"Vamos a llevar un gran equipo. Landa, Valverde y luego los otros corredores que van muy bien para el llano. Hubiera querido que fuese Winner Anacona pero está en la lista de los reserva para el Tour en caso de que falte alguno de los que están seleccionados", manifestó el ciclista colombiano, de 28 años.

Quintana recibió también la camiseta de la selección colombiana de fútbol, que disputará el Mundial de Rusia, cuyos últimos días coincidirán con los primeros del Tour de Francia.

"No puedo hacerle mucha fuerza a la selección porque voy a estar haciendo mucha fuerza. Y toca que dividan las fuerzas un poco, que no me dejen solo", concluyó entre risas.