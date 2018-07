Peter Sagan se rinde ante la velocidad y talento de Fernando Gaviria

El eslovaco Peter Sagan (Bora), segundo en la etapa y maillot verde del Tour, señaló en la meta de Sarzeau que "para ganar a Gaviria tal vez hay que esperar a que tenga un error".

"Vamos a ver cómo puedo ganar a Gaviria, tal vez habrá que esperar a que tenga un error. Lo volveré a intentar en los próximos días con el recorrido ondulado", dijo el triple campeón del Mundo.

Superado por el colombiano, que firmó el doblete, Sagan explicó el desarrollo del esprint de la cuarta etapa, en una recta interminable de 4 kilómetros.

"Ha sido un esprint muy complicado y no llegué bien colocado al momento decisivo. Tal vez hubiera sido mejor seguir la rueda de André Greipel, pero bueno, aún así obtuve el segundo lugar y eso es mejor que el tercero. Estoy contento además de mantener el maillot verde".

Por su parte, el nacido en La Ceja, ha manifestado su alegría al conseguir su segunda victoria de etapa en el Tour 2018 en el que debuta y donde ha encontrado que "se arriesga demasiado cada día" por parte de todos los participantes.

"Esto es el Tour, no lo había hecho pero todos arriesgan demasiado cada día, aunque nosotros los esprinters también arriesgamos al máximo por conseguir la victoria. El Tour es demasiado grande y todos me decían que te exige al máximo", ha manifestado.

"El esprint ha sido complicado porque los equipos de la general también están por delante lo que hace más difícil la preparación para los esprinters", ha relatado.

A pesar de que ha arrancado en los metros finales antes de lo esperado, Gaviria ha recordado que esta temporada en el Amgen Tour de California vivió uno todavía más complicado ante "Caleb Ewan y me tocó esforzarme más. Hoy también ha sido muy exigente".

Sobre su segunda triunfo en el Tour ha dejado claro que no se marca ningún objetivo porque su intención es "conseguir la mayor cantidad posible y quiero disputar cada esprint".

"Iremos día a día y en el equipo analizaremos cada día las etapas y tomaremos las decisiones", ha comentado.

Del eslovaco Peter Sagan (Bora Hansgrohe) ha subrayado que es "un duro rival", pero también está dispuesto a pelear con él por el maillot verde de la regularidad que su adversario ya ha ganado cinco veces.

"Quiero el maillot verde, pero es complicado enfrentarse a Sagan. Intentaré sumar los puntos necesarios y llegar hasta París", ha afirmado.

El antioqueño ha dejado claro que no va a renunciar a ningún esprint, aunque en la parte final de esta cuarta etapa su equipo ha tenido que obligar a trabajar a otras formaciones para echar abajo la escapada. "Estoy dispuesto a seguir triunfando", ha reivindicado.

Sobre el esprint victorioso que ha realizado ante Sagan y el alemán Andre Greipel (Lotto Soudal) ha explicado que ha esperado al "mejor momento tratando de mantener la velocidad y buscando la debilidad del rival cuando empieza a disminuir su velocidad".

"En los metros finales se trata de aguantar un poco más que el otro", ha concluido.

El colombiano se convierte en el primer ciclista, desde Majca en 2014, en ganar dos etapas en su primer Tour.

Gaviria is the first rider since Majka in 2014 to win 2 stages for his first Le Tour.

Gaviria est le 1er coureur à remporter 2 étapes pour son 1er Tour depuis Majka en 2014. #TDF2018 pic.twitter.com/w1XKII0gPQ

— Le Tour de France (@LeTour) 10 de julio de 2018