¿Por qué Dumoulin le gana el Giro a Nairo y a Níbali?

Solo resta una etapa de gran montaña en el Giro y las posibilidades de Tom Dumoulin de ganar la carrera sobre Nairo y Níbali son muy altas. Dumoulin, si supera la fracción de mañana, es el campeón del Giro porque en la última fracción, la contrareloj individual del domingo, los vuelve a derrotar a todos en la contrareloj individual.

Dumoulin está muy fuerte en la montaña. Ha respondido muy bien en este terreno, salvo en la etapa atípica del martes, en la que un problema intestinal pasajero lo llevó a perder con Nairo 2 minutos y 12 segundos, y 2'28 con Níbali. Pero Dumoulin, en las demás etapas de ascenso, pierde apenas 6 segundos con respecto a Nairo, incluyendo las bonificaciones. Y a Níbali, Dumoulin, lo supera por 1 minuto 27 segundos.

Si incluimos la etapa del percance, Nairo le saca 2' 18" segundos en la montaña a Dumoulin. Y Níbali le gana al holandés, en los tramos de ascenso, por un minuto.

Sin embargo, Dumoulin en la etapa contra reloj le saca a Nairo 2 minutos y 53 segundos y a Níbali 2 minutos y 7 segundos.

Así pues, es poco el tiempo que pierde en la montaña y mucho lo que ceden Nairo y Níbali en la contrarreloj. Esa es la razón por la que pierden el Giro el colombiano y el italiano frente al holandés.

Pese a ello, Nairo no se da por vencido y mañana volverá a atacar. A Níbali no se le vé cómo pueda sacar de la rueda a Dumoulin pero tratará de atacar para acercarse a la segunda casilla y afrontar la contrarreloj con el menor tiempo posible frente a Nairo. Pinot y Zakarín, no pierden la esperanza de estar en el podio y buscarán aprovechar cualquier oportunidad que se les presente. Con este escenario, Dumoulin puede correr mañana a la defensiva, esperar a ver qué hacen sus rivales porque él sabe que el domingo es su día.

La diferencia entre el segundo, que es Nairo, y el quinto, Zakarin, es apenas 1 minuto y 27 segundos y entre mañana y el domingo se definen las posiciones del podio que aún no están aseguradas.

A Nairo Quintana se le ve bien, ha corrido inteligente, lo que pasa es que Dumoulin está igual que él en la montaña y el holandés le gana fácil en la contrarreloj. Esa es la diferencia.