¿Por qué Nairo Quintana no ganó el Giro?

Eran 29,3 kilómetros los que separaban a Nairo Quintana de su segunda corona del Giro de Italia y, aunque como lo dijo en la víspera, los corrió a muerte, no pudo retener la camiseta rosada porque el holandés Tom Dumoulin fue más rápido y conquistó el Giro de Italia del Centenario.

Ha participado dos veces y no se ha bajado del podio. El primero lo ganó y en el segundo fue subcampeón. Como es habitual, la montaña jugó a su favor y aunque no fue como esperaba, tuvo que emplearse a fondo en la que no es su especialidad, la contrarreloj individual final, para intentar defender la camiseta rosada frente al holandés Tom Dumoulin (Sunweb), digno rival del colombiano; pero enfrente también estaban el italiano Vincenzo Níbali (Bahréin-Mérida) y el francés Thibaut Pinot (FDJ).

Al final, Nairo completó los 29,3 kilómetros con 34 minutos y 47 segundos, mientras que Dumoulin lo hizo en 33 minutos y 23 segundos, por lo que el hombre del Sunweb se quitó los 53 segundos que perdió en la montaña y le agregó 31 segundos para ser campeón.

Dumoulin se defendió como grande en la montaña y Nairo sacó ventaja. Nairo se defendió como grande en la contrarreloj y Dumoulin también sacó diferencia para imponerse en su especialidad. El holandés demostró ser más fuerte que el boyacense y por eso se coronó campeón del Giro de Italia del Centenario.

La carrera fue como todo el Giro, emocionante de principio a fin. Dumoulin partió en el cuarto último turno, luego salió Pinot, después lo hizo Níbali y Nairo cerró la partida del Giro. Todos se exigieron al máximo desde el primer pedalazo, con la bici rosada de Movistar cerrando el pelotón.

En el primer punto intermedio, Dumoulin pulverizó los cronómetros con 10 minutos y 1 segundo, frente a los 10:32 que puso Nairo, quien hasta ese momento seguía líder con 22 segundos de ventaja, mientras que Níbali registró 10:18 para bajar al tercer lugar parcial de la general, a 31 segundos de Nairo.

Al paso, por el segundo punto intermedio, el holandés dio el golpe para empezar a asegurar el primer lugar. Su tiempo fue de 20 minutos y nueve segundos, frente a los 21:09 de Nairo, por lo que con siete segundos ya era el mejor de la general. Níbali seguía tercero en la general con el 20:46 del segundo parcial.

Y al paso por la meta, Dumoulin fue segundo en la etapa con 33:23, permitiendo el triunfo de la fracción al holandés Jos van Emden, quien registró 33:08. Nairo cruzó la meta con tiempo de 34:47 para asegurar el segundo lugar del podio del Giro de Italia. Níbali completó el podio.

Ahora con el podio del Giro de Italia, el colombiano Nairo Quintana pasará la página y pensará en el sueño amarillo. Sí, Nairo Quintana tendrá un mes de descanso y preparación para emprender el primero de julio una nueva batalla, ahora contra Christopher Froome en la grande que le falta: el Tour de Francia.