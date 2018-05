¿Quién es Diana Casas, a quien Chaves dedicó el triunfo de etapa en el Giro?

El colombiano Esteban Chaves puso su nombre como uno de los serios candidatos al Giro de Italia al ganar la etapa 6, la primera con final en alto, lo que le sirvió para escalar hasta el puesto 3 de la general.

El colombiano protagonizó una escapada al empezar el puerto de primera categoría con el que finalizó la etapa, de 169 kilómetros, y se mantuvo adelante con la ayuda de su compañero de equipo Simon Yates, que asumió el liderato de la clasificación.

Tras arribar a meta, Esteban Chaves dedicó su triunfo a Diana Casas, su fisioterapeuta fallecida en un accidente ocurrido en julio 2017, mientras el bogotano corría el Tour de Francia.

"No todos los días se gana en el Etna. No olvidaré jamás este día. Permítanme dedicar esta victoria a mi amiga Diana. Estoy seguro que me empujó hoy en la ascensión", dijo Chaves.

Diana Casas, que además de fisioterapeuta también era ciclista, murió el 4 de julio de 2017 a los 24 años, tras estrellar su bicicleta con un autobús de servicio intermunicipal en la vía a Padua, en el Tolima.

Casas era la fisioterapeuta del equipo de ciclismo que tiene Esteban Chaves en Bogotá, además de encargarse de los cuidados del mismo ciclista del Mitchelton-SCOTT.

En 2017, la joven tenía un acuerdo para acompañar al team australiano a la Vuelta a España.