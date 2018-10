Roban el trofeo de ganador del Tour de Francia a Geraint Thomas

El trofeo de ganador del Tour de Francia ha sido robado después de que su poseedor, el británico Geraint Thomas, se lo cediese a los patrocinadores Pinarello para una exhibición en Birmingham.

Según informaron medios ingleses, el trofeo se expuso entre el 28 y el 30 de septiembre por Pinarello, patrocinador del Sky, en una exhibición en Birmingham.

Aparentemente, el trofeo desapareció en un momento en el que quedó "desatendido" durante la limpieza después del show.

El galardón de ganador, representado por una copa dorada y negra, fue expuesto junto a los trofeos de ganador del Giro de Italia y la Vuelta a España.

El corredor del Sky clamó que es un trofeo muy importante para él por todo lo que significa y apuntó que lo que nunca podrán quitarle son todos los recuerdos de este verano.

"Es muy desafortunado que esto haya pasado. No hace falta decir que el trofeo tiene un valor limitado para quien lo haya robado y espero que lo devuelva. Un trofeo es importante, pero lo que más importa son los recuerdos de este increíble verano y eso no me lo pueden quitar", manifestó el ciclista.

El director general de Pinarello, Richard Hemington, aseguró que la compañía ya se ha disculpado con Thomas y añadió que están "devastados" con estos hechos.

"Aceptamos toda la responsabilidad. Esperamos que el trofeo pueda ser recuperado", señaló Hemington.