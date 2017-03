Santiago Mesa ganó en el Panamericano MTB

El colombiano Santiago Mesa Pietralunga abrió la senda dorada para el seleccionado nacional Manzana Postobón en el Campeonato Panamericano de MTB Paipa-2017, venciendo en una vibrante final de la prueba Eliminator al mexicano Daniel Castillo y el ecuatoriano Christian Lescano.

Mesa labró su victoria demostrando fortaleza y solvencia desde las fases de clasificación imponiendo condiciones y sacando a relucir sus dotes de corredor explosivo y con buen remate en los sectores decisivos del trazado, situado en las instalaciones del Hotel Sochagota de Paipa.

Las buenas condiciones climáticas favorecieron el desarrollo de la prueba, que también tuvo protagonismo colombiano en la categoría femenina con Leidy Carolina Vasallo, quien subió al podio con las ecuatorianas Michella Molina y Miriam Núñez, oro y plata respectivamente.

“Sin palabras, no me la creo todavía, desde juvenil he venido entrenando muy fuerte y pues a veces no tenía la suerte y en otras había corredores muy fuertes, pero con la persistencia y sabiendo que tenemos el talento lo pude lograr con mi entrenador Héctor Pérez”, dijo Santiago.

“Ellos eran muy fuertes y entrenando siempre pensaba en que les quería ganar. Muy pocas veces les gané, no miento, son muy buenos, pero seguí entrenando motivado y aquí estamos”, afirmó el rubio antioqueño que empezó con éxito su trasegar en la categoría Sub-23.

“Sabía que en este tipo de pruebas me desenvuelvo muy bien, especialmente en esta pista. Me sentía muy cómodo, tenía un salto y la disfruté. Estoy muy contento”, aseguró Mesa, una de las piezas clave para disputar el oro en el Cross Country del evento organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo, la Comisión Nacional de MTB y la Alcaldía de Paipa, con el apoyo de Coldeportes.

La programación de la segunda jornada proseguirá con las pruebas de Cross Country en las categorías Master, Senior y Cadetes, además de las clasificaciones del Downhill en el sector de Palermo.