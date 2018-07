Se corre la etapa 4 del Tour: Gaviria lucha por la verde de los puntos

A falta de 100 km 4 corredores, Guillaume Van Keirsbulck, Jerome Cousin, Anthony Pérez y Dimitry Claeys, se fugaron del pelotón y le llegaron a sacar hasta 7 minutos. En estos momentos ha reaccionado liderados por el Lotto-Soudal y el Quick Step y se encuentran a 4:30.

Hasta el momento se corre sin contratiempos. El final de la etapa es propicio para el colombiano Fernando Gaviria que se quiere desquitar de su caida en la segunda etapa. Durante el paso por el esprint intermedio, el antioqueño sumó puntos valiosos en busca de la camiseta verde.

Con 65 km de carretera por delante, la diferencia con el pelotón se ha reducido a 2:20.

El colombiano Gaviria se mantiene activo en la disputa del "Maillot Vert" al ganar en el esprint intermedio.}

A falta de 15 km los fugados mantienen una diferencia de un poco más de 2 minutos con el grupo del líder.

