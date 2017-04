Selección Colombia está en Hong Kong para Copa del Mundo de Ciclismo de Pista

La Selección Colombia de Ciclismo de Pista arribó este sábado a Hong Kong con cinco de sus seis integrantes y los miembros principales del staff, en cabeza del seleccionador, Jhon Jaime González, para afrontar la copa mundial de la disciplina que iniciará la próxima semana.

Fabián Puerta, Santiago Ramírez, Rubén Murillo, Juliana Gaviria y Martha Bayona, ya se encuentran en el hotel de concentración, con el objetivo de afrontar la cita mundialista que se llevará a cabo del 12 al 16 de abril. Con la delegación también se encuentra el delegado oficial de la Federación Colombiana de Ciclismo, Hernando Zuluaga Aristizábal.

La expedición colombiana, apoyada por el Comité Olímpico y Manzana Postobón, se completará el próximo 10 de abril con la llegada de Diego Peña y el masajista Egidio Sierra, quienes tuvieron que desplazarse vía Europa, dos días después, por no contar con visa americana vigente.

Los demás deportistas y miembros de la delegación cumplieron itinerario por Estados Unidos, con escala en Miami. Allí abordaron el vuelo hacia Hong Kong, donde arribaron sin contratiempos luego de 13 horas de viaje.

“Estoy en una forma física excelente, voy con una mentalidad muy buena, creo llego al mundial con la mejor forma que he tenido hasta el momento. Tengo confianza por las cosas que he venido haciendo en todo este proceso, sé que todo me va a salir bien y espero obtener resultados soñados”, dijo el actual campeón y récord panamericano del Kilómetro (59.135), que en Londres 2016 terminó en el Top-10 de la prueba, Santiago Ramírez,

Ramírez también estará en la velocidad individual, Keirin y velocidad por equipos junto a Rubén Murillo y Fabián Puerta.

El equipo completo descansará este sábado y este domingo realizará las primeras sesiones de entrenamiento en el velódromo.