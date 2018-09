Sevilla, etapa y liderato del Clásico RCN Arawak

El pedalista colomboespañol Óscar Sevilla, de la escuadra Team Medellín, reventó el cronómetro en Sesquilé (Cundinamarca), cronometró el mejor tiempo, ganó la contrarreloj y se enfundó la casaca amarilla de líder de la edición 58 del Clásico RCN Arawak.

Sevilla, triple campeón de la carrera, paró el reloj en 34 minutos y 22 segundos y superó por tres segundos a Fabio Duarte, de Manzana Postobón, quien lideró la prueba durante varios minutos.

La fracción, de 28.5 kilómetros, en terreno totalmente plano, pero sobre 2.700 metros de altura, partió frente a la Alcaldía Municipal de Guasca con arribo en el Parque de Sesquilé.

Fue una crono difícil, con mucho frío y viento de costado.

Sevilla, nuevo líder de la prueba, acumula un tiempo total de 13h53:04 y aventaja 9 segundos a Duarte y por 40 a Carlos Quintero, quien había partido como puntero.

De ganar el colomboespañol esta edición completaría cuatro títulos y emularía a Lucho Herrera.

La sexta etapa se cumplirá mañana desde las 9:27 a.m. y partirá de la población de Tabio (Cundinamarca) con arribo a Mariquita (Tolima), un trayecto de 177.7 kilómetros.

Jornada tendrá cuatro premios de montaña, dos de segunda (Canicas y La Mona), uno de primera El Trigo) y otro de tercera (El Vino).

CLASIFICACIONES

Etapa 5

1. Óscar Sevilla (Medellín), 34:32

2. Fabio Duarte (Manzana), a 03 seg.

3. Hernán Aguirre (Manzana), a 20.

4. Alex Cano (Coldeportes), a 36.

5. Alexis Camacho (Coldeportes), a 41.

6. Juan Pablo Suárez (EPM-Scott), a 48.

7. Germán Chaves (Coldeportes), a 53.

8. Jhojan García (Manzana), a 59.

9. Juan Pablo Rendón (GW-Shimano), a 1:13.

10. Luis Felipe Laverde (Coldeportes), a 1:17.

General individual

1. Óscar Sevilla (Team Medellín), 13h:53.04.

2. Fabio Duarte (Manzana), a 09 seg.

3. Carlos Julián Quintero (Orgullo Paisa), a 40.

4. Alex Cano (Coldeportes), a 42.

5. Hernán Aguirre (Manzana), a 44.

6. Alexis Camacho (Coldeportes), a 48.

7. Juan Pablo Suárez (EPM-Scott), a 50

8. Edward Beltrán (EPM-Scott), a 1:08.

9. Germán Chaves (Coldeportes), a 1:17.

10. Juan Pablo Rendón (GW-Shimano), a 1:19.

LO QUE DIJO SEVILLA

“Conocía el terreno y feliz de volver a tener una crono que me viene bien. Felicitar a la organización por la protección que nos puso en los resaltos y me sentí bien, aunque tenía mis dudas porque llegué a Colombia faltando cuatro días para iniciar el Clásico, la altura siempre es difícil y más en una crono, pero supe dosificar las fuerzas, no mucho en la subida a Guatavita, sino meter más fuerza en el plano. Queda mucho Clásico todavía, por eso voy a disfrutar primero este triunfo y el liderato, que se lo dedico al ‘Chivo’ (José Julián Velásquez), que no pudo venir, amaneció enfermo y es duro para el equipo porque es nuestro entrenador y el triunfo es por él.

Este Clásico es muy duro, hay que ir día a día, porque cada día a pasado de todo, siempre las diferencias han sido mínimas y va a ser una pelea hasta el final, por una parte bonito porque es emoción para el ciclismo y hasta el domingo en Medellín no se sabe quién va a ganar”.