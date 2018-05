Simon Yates resiste el embate de Dumoulin y va por la corona del Giro 101

Simon Yates dio un importante paso por la victoria en el Giro de Italia tras resistir el embate de Tom Dumoulin, su perseguidor inmediato, en la contrarreloj individual el martes.

Dumoulin, el reinante campeón de la ronda italiana, amaneció dos minutos detrás de Yates al afrontar la 16ta etapa. Como especialista de cronometradas, el holandés disponía de su mejor oportunidad para arrebatarle la camiseta rosada de líder al rival británico.

Sin embargo, el corredor de Mitchelton-Scott minimizó el daño y quedó con una ventaja de 56 segundos sobre Dumoulin (Sunweb) con miras a las últimas cinco etapas del Giro.

"Estoy realmente contento", dijo Yates tras cruzar la meta. "Lo he dejado todo. Me estaba muriendo en los últimos 10 kilómetros. Temí que iba a perder mucho más. Estoy súper contento. Estoy realmente sorprendido por haber podido retener la 'maglia', siendo honesto".

"Creo que ha sido mi mejor contrarreloj, especialmente sobre esta distancia. Espero ahora no caer en jornadas 'negras' o tener alguna crisis grave", ha apuntado Yates, tras la crono, donde fue vigésimo segundo, a 1:37 del ganador, pero a sólo 1:15 de Tom Dumoulin, su gran rival.

"No ha ido mal, esperaba perder más tiempo en relación a Dumoulin. En la primera parte de la crono me notaba bien, controlando, y he tenido un buen ritmo. Notaba que iban bien las cosas, no perdía mucho tiempo. Quizás, luego, en la (pequeña) subida he sido más agresivo y lo he pagado un poco", ha comentado. "Pero he dado todo y al final, en los últimos kilómetros, en verdad, me estaba muriendo. Pensé que perdería más, pero logré aguantar", ha añadido.

Yates afronta ahora las cinco etapas que restan del Giro, el jueves, viernes y sábado de alta montaña, con una ventaja de 56 segundos sobre su inmediato perseguidor, Dumoulin.

"Desde luego, cambia mi táctica para los próximos días. Para algunos puedo estar más a la defensiva, pero veremos. Es una brecha la que tengo sobre otros corredores que no son Tom. Veremos qué puedo hacer", ha manifestado.

El italiano Domenico Pozzovivo (Bahrain-Mérida) se mantuvo tercero, pero se rezagó a 3:11 detrás de Yates.

En la cronometrada, el australiano Rohan Dennis (BMC Racing) salió airoso del tramo de 34 kilómetros (21 millas) entre Trento y Rovereto, superando a Tony Martin (Katusha Alpecin) por 14 segundos. Dumoulin quedó tercero, 22 segundos detrás de Dennis.

"He cumplido una buena contrarreloj, pero Rohan Dennis y Tony Martin fueron superiores", dijo Dumoulin. "Me faltó algo más de fuerza. Yates también tuvo una buena jornada, así que en líneas generales ha sido decepcionante para nosotros... es lo que hay. Lo dejé todo hoy. Sigo con la frente en alto y vamos a pelear hasta Roma".

Chris Froome quedó quinto, 35 segundos detrás de Dennis, para avanzar al cuarto puesto de la general. El cuatro veces campeón del Tour de Francia se encuentra 3:50 detrás de Yates, pero a solo 39 segundos de Pozzovivo por un puesto en el podio.

La 17ma etapa se disputará el miércoles, un recorrido de montaña que cubrirá 15 kilómetros entre Riva del Garda e Iseo, por la región vinícola de Franciacorta, previo a tres arduos días en los Alpes.