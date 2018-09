Tenemos ciclismo para rato: Jarlinson Pantano

La vida a Jarlinson Pantano le cambió cuando irrumpió en el ciclismo profesional, luego de firmar un jugoso contrato con el equipo estadounidense Trek Segafredo.

A sus 29 años goza de un prestigio único por el amor que le pone a cada etapa y ese ímpetu de gregario, único entre los cicilistas colombianos.

Ha sido protagonista como escudero de Alberto Contador en el Tour de Francia, carrera que ha corrido en tres oportunidades.

Ganó una etapa en el Tour del 2016 y otra en la Vuelta a Suiza del mismo año.

La temporada 2018 no fue la mejor para él. Una infección le pinchó su carrera y tuvo que parar para recuperarse.

¿Cómo ha sido la recuperación?

-Ha sido lenta. Toca meterle paciencia y tener la cabeza despejada. En los últimos días he estado mucho mejor y la infección ha evoluciado de manera positiva. Uno a

veces se siente bien por fuera, pero igual no se puede hacer mucho. Estoy enfocado en mi familia, que me ha apoyado en estos momentos complicados. Estoy ansioso

por el nacimiento de mi nuevo hijo.

Pantano soñaba con correr el mundial, que comienza en Austria, pero cree que Colombia tiene un gran equipo.

¿Cuáles son sus gallos para el Mundial?

-Todos son amigos míos, Colonbia tiene un equipo fuerte, pero yo me la juego con Rigoberto y Sergio Henao.

Cómo ve el ciclismo colombiano?

- Muy bien, tenemos grandes corredores como Nairo, Miguel Ángel López , Rigo Henao, Gaviria y otros como Egan Bernal, Iván Ramiro Sosa. Creo que tenemos ciclismo

para rato.

Profeta en su tierra

Pantano fue la atracción en su tierra Cali, en el inicio de la primera etapa el viernes.

Fue el más asediado por la prensa. Atendió a los comunicadores, al lado de su esposa Yesenia, la que considera su mano derecha. Jaelinson Pantano Irradia una

felicidad infinita, ya que con su Fundación, que lleva su nombre, ayuda a los niños de Cali, a proyectarse, a soñar y a entrenar duro en la bicicleta.

¿Los niños son la razón de ser de su Fundación?

“Estar con la Fundación ha sido un trabajo bastante bonito. Estos últimos meses que he tenido la oportunidad de estar con niños y acompañarlos en las carreras me ha

parecido una experiencia muy bonita, me han llenado mucho. Me hace recordar la ilusión que también algún día tuve y que ahora ellos la tienen ahora, eso me ha

ayudado demasiado también en la recuperación y eso me tiene muy contento, aunque la verdad yo estoy sólo de adorno, por el nombre, pero las que trabajan mucho

son mi esposa y mi hermana, que son las que hacen que esto funcione bien”,

Ficha técnica

Nombre: Jarlinson Pantano Gómez

Debutó como profesional en 2007

Fecha de nacimiento: 19 de noviembre de 1988 (edad 29 años), Cali, Colombia

Estatura: 1.73 m

Peso: 60 kg

Equipo actual: Trek-Segafredo.

