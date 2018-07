Tour de Francia: así va la clasificación general tras la crono por equipos

Solo tres etapas, una contrarreloj por equipos, y Nairo Quintana ya está a un minuto y 13 segundos de Chris Froome, su gran rival una vez más en la lucha por el título del Tour de Francia.

El arranque del colombiano no ha sido bueno con un Movistar que no parece centrado en arroparlo en estas primeras jornadas de la carrera francesa. Tras un pinchazo en la etapa 1 y el tiempo del equipo en la crono de la etapa 3, Nairo no solo cedió tiempo ante el británico, sino que tendrá que remar desde atrás ante todos los favoritos a pelear por la camiseta amarilla, incluso detrás de Mikel Landa, su compañero en Movistar que pretende arrebatarle su estatus de líder para pelear el título.

Tras la crono por equipos, en la que se impuso el BMC tras parar el reloj con un tiempo de 38'46” en los 35.5 kilómetros por Cholet, el belga Greg van Avermaet asumió el liderato de la clasificación general, que se sacudió del dominio de los embaladores y ahora Peter Sagan y el colombiano Fernando Gaviria reposan en lugares más alejados de la casaca amarilla.

El estadounidense Tejay van Garderen, que este año por fin espera poder afianzarse en ese grupo de los favoritos, marcha segundo con el mismo tiempo, pues también fue ganador de etapa con el BMC.

El británico Geraint Thomas, gregario de Froome en el Sky pero que en cualquier otro equipo podría ser líder, es tercero a 3’’.

El holandés Tom Dumoulin, que quizás esperaba escalar más este día, ocupa la séptima posición a 11 segundos y Rigoberto Urán es el mejor colombiano al cerrar el top 10, a 35’’.

Urán, uno de los que ha salido bien librado estos primeros días de batalla, aguarda por demostrar que su segundo lugar el año pasado no fue casualidad y que sus rivales deben vigilarlo con cuidado en esta edición.

Otro de los que aspira a lo más alto del podio es Richie Porte, que marcha a 51’’, en la casilla 14. A dos segundos de él están los dos grandes españoles del Movistar, Alejandro Valverde y Mikel Landa.

A ellos les recortó Froome, que está a 55’’ del líder.

El segundo colombiano mejor ubicado es Egan Bernal, que con el tiempo del Sky en la crono saltó al puesto 31 y está a 1’ 19’’.

Mucho más atrás, como 59, aparece Nairo Quintana, a 2’08’’ de Van Avermaet.

Quintana tendrá que cuidarse de no perder el Tour en los recorridos planos que restan y esperar a la montaña para mostrar el nivel con el que llega a la carrera.

De momento, y con la etapa 4, la oportunidad de volver a brillar será para Fernando Gaviria, que tras la caída que le impidió pelear el esprint de la etapa 2 espera apuntarse su segundo triunfo en el Tour.

CLASIFICACIÓN GENERAL

1. Greg Van Avermaet (Bel/BMC Racing Team) 9h08:55.

.2. Tejay van Garderen (EEUU/BMC Racing Team) m.t.

.3. Geraint Thomas (GBR/Sky) a 3.

.4. Philippe Gilbert (Bel/Quick-Step Floors) 5.

.5. Bob Jungels (Lux/Quick-Step Floors) 7.

.6. Julian Alaphilippe (Fra/Quick-Step Floors) m.t.

.7. Tom Dumoulin (Hol/Team Sunweb) 11.

.8. Soren Kragh (Din/Team Sunweb) m.t.

.9. Michael Matthews (Aus/Team Sunweb m.t.

10. Rigoberto Urán (Col/Team EF Education First) 35.

…/…

16. ALEJANDRO VALVERDE (Esp/Movistar Team) 53.

17. MIKEL LANDA (Esp/Movistar Team) m.t.

18. CHRIS FROOME (GBR/Sky) 55.

22. Vincenzo Nibali (Ita/Bahrain-Merida) 1:06.

59. Nairo Quintana (Col/Movistar) 2:08.