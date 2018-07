Un fugado intenta llevarse la quinta etapa del Tour de Francia 2018

El intento de Chavanel murió y ahora son dos corredores lo que se intentan alzar con la gloria en Quimper. A falta de 20 kilómetros el tiempo con el pelotón se redujo a 57".

Con 55 km de recorrido por delante, los perseguidores le dieron alcance a Chavanel y se formó un grupo de 4 corredores ahora trabajando para no dejarse alcanzar del pelotón que se encuentra a 2'14".

En este momento tenemos 4 grupos de referencia: los cuatro de punta que le llevan 1'19" al solitario perseguidor Vermote. Detrás de él, el pelotón a 1'20". Por último, a 4'55" Dion, que lleva la camiseta de la montaña y sufrió una caida.

El portador del maillot de la montaña sufre una caida y se resaga temporalmente del grupo de los líderes.

A falta de 85 kilómetros para la finalización de la etapa, Sylvain Chavanel (TDE) corre en solitario tras emprender una fuga en la que le lleva en estos momentos 4 minutos de diferencia al pelotón de los líderes.

Seis corredores han tratado de darle caza a Chavanel y ya lo tienen a menos de un minuto.

Mark Cavendish tuvo problemas en la sección de montaña y ha perdido tiempo considerable.

Aquí el momento de la fuerte caida del ciclista Elie Gesbert:

- 86 km

Scary move by @ElieGesbert who goes straight out of the road...

Grosse frayeur pour @ElieGesbert qui part dans le ravin...#TDF2018 pic.twitter.com/PO3YoGQYZj

— Le Tour de France (@LeTour) 11 de julio de 2018