Una moto vuelve a sembrar la polémica en el pelotón

La moto mal aparcada de un policía cuando el pelotón estaba a punto de iniciar el ascenso al Blockhaus provocó una caída que afectó a varios ciclistas, sobre todo a los líderes del Sky, Mikel Landa y Geraint Thomas, y al del Orica, Adam Yates, eliminados de la general.

El accidente ocurrió al chocar el holandés Wilco Kelderman (Sunweb) contra la moto estacionada sobre la línea del margen izquierdo de la calzada, lo que produjo un efecto dominó que se tradujo en una considerable montonera.

Con la carrera lanzada al fuerte ritmo que imponía el Movistar, quedaron atrapados los citados corredores. El más perjudicado fue el español Mikel Landa, quien llegó a meta a 27 minutos de Nairo Quintana.

Su compañero británico Geraint Thomas, en un alarde de pundonor y dolorido, persiguió al grupo de cabeza, pero no pudo evitar llegar a meta con un retraso de 5.08 minutos, poco después de su compatriota Yates.

Ya muy alejados de la general y sin opciones, la polémica volvió al pelotón. Todos se acordaron del último incidente provocado por una moto en el Tour 2016, cuando en el ascenso al Mont Ventoux un vehículo de televisión se detuvo por el exceso de público.

En plena refriega, el líder Chris Froome acabó en el suelo y con la bicicleta rota, por lo que el británico optó por seguir la etapa corriendo a pie, hecho insólito. También resultó perjudicado el australiano Richie Porte.

Se salvó, sin embargo, Bauke Mollema. Finalmente los jueces decidieron dar a Froome el mismo tiempo que al holandés, con quien iba escapado en el momento del accidente. Eso hizo que Froome, que perdió con Quintana en meta 1.11 minutos, conservara el maillot amarillo.

En esta ocasión surge la indignación. ¿Qué hacía ahí esa moto?, se preguntaban todos en meta. En aquella ocasión del Tour el accidente se produjo en pleno ascenso, ahora la escena tuvo lugar antes de la subida. Aquella vez el Sky fue beneficiado por la decisión de los jueces y ahora los planes del conjunto británico quedan hundidos.

El principal perjudicado fue Landa, obligado por el golpe "a subir con una pierna y muy dolorido". El español explicaba su versión en meta tras perder 27 minutos.

"Kelderman no pudo evitar una moto de carrera parada en la calzada. Pienso que no entramos todos, pero todos queremos entrar a la vez y eso no se puede. Esto pasa por nosotros", comentó en marca.com.

Landa, tercer clasificado en 2015, abandonó en 2016 y este año quería saldar cuentas. Ahora, por la caída, sus ilusiones acabaron.

Geraint Thomas, quien calificó la situación de "ridícula", mostró su indignación en meta.

"Esto no debería suceder. Nos dirigíamos a iniciar la subida, cuando alguien chocó contra una moto. Yo iba detrás, me golpeé en un hombro y me fui al suelo. Ahora es pronto para pensar qué pasará a partir de ahora, pero estoy muy cabreado", señaló el ciclista galés.

A pesar del serio contratiempo, Thomas dijo que "habrá que seguir en la lucha y no darse por vencido". "He perdido cinco minutos pero pudo ser peor", añadió.

El líder del Sky junto al español Mikel Landa señaló que tratará de "tener un buen día de descanso este lunes y luego dar un buen golpe en la contrarreloj"

"Obviamente va a ser muy difícil ganar la general, pero todavía hay etapas para hacer cosas. Todavía soy capaz de entrar en el 'top 10' o algo mejor. He tenido accidentes peores y mi hombro está dolorido, pero no es nada que no se pueda superar", dijo.

Dave Brailsford, director del Sky, trataba de mantener la calma a pesar de los destrozos en la general que sufrieron los dos líderes del Sky.

"Estas cosas suceden en el deporte, tienes que mantener la calma y no reaccionar exageradamente. Mi papel es mantener a los chicos tranquilos y ver qué podemos hacer. Estábamos seguros de que Geraint Thomas y Landa iban a hacer algo importante hoy", manifestó.

No obstante, Brailsford habló de aclarar una situación que no se tenía que haber producido.

"La moto no debería haber estado allí, pero, igualmente, estoy seguro de que el motorista lo sabe. Lo dejamos en eso, pero tenemos que volver y preguntar por qué sucedió", subrayó.

El holandés Tom Dumoulin (Sunweb), tercero en la etapa y en la general, lamentó el accidente y la pérdida de su compañero Wilco Kelderman, el primero en chocar contra la moto.

"Estoy muy enfadado porque perdimos a Wilco, un compañero importante, que se sentía muy bien y me habría ayudado mucho la última semana. Estoy muy decepcionado por él, perderlo es una verdadera vergüenza", dijo.

"No sé qué estaba haciendo ahí esa moto estúpida. Es algo que podría haberse evitarlo. La vi en el último momento, y tuve suerte de pasar a 2 centímetros a la derecha de Wilco. Sucede, pero no debería suceder", resaltó Dumoulin.

José Luis Arrieta, director del Movistar, dio su versión del accidente, algo lejano para el equipo español, que en el momento de la caída iba lanzando al pelotón para afrontar la subida final al Blockhaus.

"Sólo seguíamos el plan que teníamos desde el principio, queríamos controlar la carrera de lejos y estábamos ejecutando el plan. La caída no la hemos visto, es una situación de mala suerte, que no debería ocurrir. Deberíamos trabajar todos juntos para evitar estas situaciones", señaló.