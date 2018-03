Urán le apuesta a la crono para ganar la edición 53 de la Tirreno Adriático

El reloj dirá este martes la última palabra en la crono individual de 10 kilómetros en San Benedetto del Tronto, que definirá quien será el campeón de la edición la 53ª de la Tirreno Adriático.

El ganador de la 6ª y última etapa sucederá en el trono al colombiano Nairo Quintana, quien se impuso en el 2017, pero este año no pudo defender el trono.

Rigoberto Urán, quinto en la general, a 34 segundos del líder el polaco Michal Kwiatkowski (Sky), tiene la posibilidad de emular hoy a su connacional.

Pero en 10 kilómetros es muy difícil. Deberá, entonces, realiza una brillante crono y desbanca con una buena cantidad de segundos no solo a Kwiatkowski, sino al italiano Damiano Caruso (BMC), segundo a 3; al español Mikel Landa (Movistar), 3°, a 23 y al británico Geraint Thomas (Sky), 4°, a 29.

Toda Colombia hará fuerzas por Rigo, quien es un especialista contra el cronómetro y es el mejor colombiano en esta especialidad en terreno plano, por encima de Nairo Quintana.

La noticia negativa fue la fractura ayer en su mano izquierda de Fernando Gaviria, quien hoy no tomará la partida en la última etapa.

El alemán Marcel Kittel ganó su segunda etapa este lunes y el polaco Michal Kwiatkowski mantuvo.

Clasificación de la etapa:

1. Marcel Kittel (ALE) Katusha-Alpecin 3h:49:54

2. Peter Sagan (SVK) Bora-Hansgrohe m.t

3. Maximiliano Richeze (ARG) Quick-Step Floors m.t

4. Sacha Modolo (ITA) EF Education First m.t

5. Zdenek Stybar (CZE) Quick-Step Floors m.t

6. Jens Debusschere (BEL) Lotto Soudal m.t

7. Marco Canola (ITA) Nippo-Vini m.t

8. Simone Consonni (ITA) UAE Emirates m.t

9. Eduard Grosu (RUM) Nippo Vini m.t

10. Rick Zabel (ALE) Katusha-Alpecin m.t

23. Rigoberto Urán ((COL) EF Education First, mt.



Clasificación general:

1. Michal Kwiatkowski (POL) Sky 25h:21:22

2. Damiano Caruso (ITA) BMC a 3

3. Mikel Landa (ESP) Movistar a 23

4. Geraint Thomas (GBR) Sky a 29

5. Rigoberto Uran (COL) EF Education First a 34

6. Adam Yates (GBR) Mitchelton-Scott a 36

7. Davide Formolo (ITA) Bora-Hansgrohe a 37

8. Tiesj Benoot (BEL) Lotto Soudal a 39

9. George Bennett (NZL) LottoNL-Jumbo a 41

10. Jaime Roson (ESP) Movistar a 47.