Video: Fernando Gaviria y su divertida meditación sobre la bicicleta

Fernando Gaviria es un iluminado del ciclismo. En su primer año como ciclista profesional de ruta se ha apuntado un montón de victorias de etapa, las últimas cuatro en el Tour de Guangxi, en China.

Tras ganar la última jornada de la carrera asiática, el colombiano mostró una de sus facetas divertidas.

Su equipo, el Quick Steep publicó en redes un video en el que se ve al pedalista paisa y a un compañero haciendo una maniobra de meditación sobre la bicicleta.

“@FndoGaviria y @alafpolak muestran cómo lograr el estado de iluminación en la bicicleta. #TourofGuangxi “, escribió en su cuenta de Twitter el equipo.

.@FndoGaviria and @alafpolak show you how to achieve the state of enlightenment on the bike. #TourofGuangxi pic.twitter.com/47CargiqCA

