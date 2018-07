Vincenzo Nibali sufrió una fractura y abandona El Tour

Vincenzo Nibali, ganador de las tres grandes vueltas, tuvo que decir adiós al Tour de Francia 2018 tras una fractura en una vértebra luego de la caída en la etapa 12.

Era la subida del Alpe d'Huez y solo restaban 4 kilómetros para la meta cuando unos aficionados derribaron al italiano. A pesar de la caída, el ciclista continúo en carrera y finalizó la etapa séptimo, perdiendo solo 13 segundos con el ganador, Geraint Thomas.

Este es el momento de la caída:

Al finalizar la etapa, el ciclista del Bahrain Merida se sometió a unos exámenes médicos y a través de unos rayos X se le encontró una fractura en una de sus vértebras. La lesión le obliga a decir adiós a El Tour y regresar a casa antes de tiempo.

El ganador del Tour de Francia en 2014 agradeció a todos los fanáticos los mensajes que recibió en las redes sociales y a través de su cuenta de Twitter confirmó el abandono a la vuelta francesa.

Ciao Ragazzi sono di ritorno in hotel, purtroppo l’esito del referto medico non è buono, mi è stata confermata la frattura alla vertebra, domani tornerò a casa per un periodo di recupero. Grazie per tutto il vostro affetto dimostrato nei miei confronti! Alla prossima

— Vincenzo Nibali (@vincenzonibali) 19 de julio de 2018