Vuelta: ganador de la etapa 12 atropelló a un organizador tras cruzar la meta

El francés Alexandre Geniez (Ag2r), uno de los afectados junto al holandés Van Baarle por la caída que tuvo lugar una vez atravesada la línea de meta al chocar contra un miembro de la organización de llegada, dijo que "es una pena que sucedan estas cosas".

"No me llegué a caer porque me agarró un policía. Es una pena que pasen estas cosas habiendo las medidas de seguridad que hay", señaló el ganador de la etapa en Estaca de Bares.

Geniez se mostró crítico al no entender la cantidad de personas que se encontraban en la línea de llegada.

"No entiendo cómo había tanta gente en la meta. Si llega a haber 100 corredores no hubiesen podido pasar", dijo.

Por otra parte, el holandés Van Baarle sufrió algunos golpes producto de la caída.

"Tiene dolores y veremos si puede salir mañana", señaló el director del Sky, Gabriel Rasch.