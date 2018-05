Yates: "Veo que Dumoulin está mejorando y eso no es bueno para mi"

El británico Simon Yates (Mitchelton) señaló tras ganar su segunda etapa en el Giro de Italia que necesita "ganar más tiempo sobre Tom Dumoulin", a quien ve mejorar día a día, lo que no "es una buena noticia" para la maglia rosa.

"He ganado tiempo a Froome pero preferiría haberlo hecho con Tom Dumoulin, quien me ha perseguido hasta el final. Le he visto mejor que el otro día en los finales en alto. Creo que está mejorando a medida que avanza la carrera, y esa no es buena noticia para mí", dijo la maglia rosa en línea de meta.

Yates explicó los pormenores de una victoria, la segunda en el Giro, en la que no hubo plan previo para buscar la etapa.

"Antes de la etapa decidimos que no íbamos a pelear por la etapa porque tenía un final para corredores más rápidos y que han ganado antes que yo, como Tim Wellens.

También lo intentó el Lotto-Jumbo. Ellos estaban confiados para jugar sus bazas en ese final, pero aunque no teníamos el plan previsto vi la oportunidad y lo intenté con éxito. Muy feliz por esta segunda victoria", concluyó.