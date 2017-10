City, Barcelona y Nápoles, líderes con traje de récord en sus ligas

El Manchester City en la Premier, el Barcelona en LaLiga, ambos con nueve triunfos y un empate en diez jornadas, y el Nápoles en el Calcio, con diez victorias y una igualada, lideran a golpe de récord su respectivo campeonato liguero, en un fin de semana en que el Bayern Múnich vuelve a lo más alto.

Además, City, Barcelona y Nápoles, junto al París Saint Germain, el Inter de Milán, el Valencia y el Atlético de Madrid, conforman el septeto de equipos de las cinco grandes ligas europeas que siguen sin conocer aún la derrota.

El City de Pep Guardiola se impuso a domicilio al West Bromwich Albion (2-3), e igualó una plusmarca de la Premier. De mejor inicio de campaña, con 28 puntos en las diez primeras jornadas, y que tenían el Chelsea 2005-06, entrenado entonces por Jose Mourinho, y el mismo City en la campaña 2011-12, dirigido por Roberto Mancini.

Con ello, el conjunto de Guardiola lidera manteniendo cinco puntos de ventaja sobre su vecino United de Mourinho, que se impuso en su Old Trafford al Tottenham (1-0) de Mauricio Pochettino, con gol del francés Anthony Martial, a nueve minutos de la conclusión.

El Tottenham pese a su derrota sigue tercero, ahora a ocho puntos del City; pero ve reducida a un punto su ventaja sobre el cuarto clasificado, que es el vigente campeón, el Chelsea, que ganó en su visita al Bournemouth )(0-1), con tanto del belga Eden Hazard.

LaLiga Santander también ve igualar un récord tras el triunfo del Barcelona en el nuevo San Mamés (0-2) del Athletic Club Bilbao, con tantos de Leo Messi y del brasileño Paulinho.

Sus 9 triunfos y un empate en las diez primeras jornadas, los 28 puntos, igualan lo conseguido por el Real Madrid 1991-92 y por el propio conjunto catalán en la campaña 2012-13.

Al triunfo del Barcelona se une, además, la sorprendente e histórica derrota del Real Madrid en su primera visita oficial al Girona (2-1), lo que frena la racha madridista de 13 triunfos consecutivos ligueros fuera del estadio Santiago Bernabéu.

El Real Madrid estuvo perdido, pese a adelantarse en el marcador con tanto de Isco Alarcón (m.12), y prácticamente a merced de un rival animoso, con garra y que injustamente (incluso dos tiros a los postes) llegó al descanso por detrás en el marcador.

En la segunda mitad aún fue peor para los madridistas, que en apenas cuatro minutos (del 54 al 58) sufrieron la remontada del Girona, y luego no tuvieron ni ideas ni capacidad de reacción. Ya están a ocho puntos del Barcelona. Y "The Best" Cristiano Ronaldo sigue sin arrancar en liga.

Entre ambos equipos, a cuatro puntos del líder, sigue el Valencia, que se impuso en Vitoria al Alavés (1-2), con tanto decisivo del hispanobrasileño Rodrigo Moreno de penalti. El Atlético de Madrid del "Cholo" Simeone cedió un empate casero al Villarreal (1-1) y, al menos, iguala a su eterno rival ciudadano.

El Calcio también iguala récord. Es el Nápoles, con sus diez triunfos y un empate en once jornadas, con 34 puntos, el que hace lo mismo que la Roma en 2013-14.

Este domingo ganó en el San Paolo al Sassuolo (3-1), con "gol olímpico" (desde el saque de esquina) del español José Callejón, que era el momentáneo 2-1.

El conjunto napolitano lidera con tres puntos de ventaja sobre Juventus y el Lazio, que se impusieron al Milan (0-2) y Benevento (1-5), respectivamente.

El "derbi de Italia", jugado en el milanés Giuseppe Meazza, volvió a evidenciar el mal inicio del Milan. Pese a los millones de euros gastados por los nuevos propietarios, el equipo no funciona y pulula en la octava plaza, a 15 puntos del líder. Ante ello, Juventus no tuvo piedad y reencontró el olfato al goleador del Pipita Higuaín, autor de los dos tantos (101 en la Serie A).

La Bundesliga cambia en lo más alto. La reciente llegada del veterano Jupp Heynckes, por cuarta vez, al banquillo del Bayern ha revitalizado al equipo, que ya es líder.

El conjunto muniqués se impuso al Leipzig (2-0), con primer gol y una notable actuación del colombiano James Rodríguez, si bien el conjunto visitante se quedó con diez en el minuto 13, por una roja directa. Es líder con tres puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund.

Y es que, curiosamente, la llegada de Heynckes al Bayern ha coincidido con el bajón del Borussia Dortmund, que cayó en Hannover (4-2), y suma dos derrotas y un empate en las tres últimas jornadas.

Sin el suspendido Neymar, el París Saint Germain sigue dominador en Francia. Se impuso fácilmente al Niza (3-0), con dos goles del uruguayo Edinson Cavani. A cuatro puntos sigue el Monaco de Radamel Falcao, que ganó en Burdeos (0-2) sin participación por lesión del goleador colombiano.

La Eredvisie no tuvo sorpresas. Ganaron los cinco primeros de la clasificación; y el sexto cayó pero ante el líder, el PSV Eindhoven (2-4), que mantiene cinco puntos de ventaja sobre el Ajax de Ámsterdam.

Todo igual también Bélgica, con el Club Brujas llevado ocho puntos al Charleroi; en Grecia, con el Atromitos en lo más alto; en Portugal, con triunfo de lo seis primeros y el Oporto en la cima; mientras que cayó en Turquía el Galatasaray ante el Trabzonspor (2-1), su primera derrota, pero sigue líder.