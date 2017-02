Colombia ante Venezuela en la VII Serie Mundial de Boxeo

El sueño de los 5 peleadores nacionales es clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y ganar el oro.

Ese sueño cabalga raudamente por la mente de estos cinco gladiadores, que hoy buscarán enarbolar la bandera de Colombia en la segunda parada del clasificatorio americano de la VII Serie Mundial de Boxeo.

Y el certamen se presenta como el primer peldaño para ir cogiendo experiencia para la máxima cita orbital. La velada, que comenzará a las 7 de la noche, se presenta como un plato boxístico semiprofesional como lo pedía la afición.

Heroicos de Colombia, con 5 boxeadores, se medirá a 5 peleadores de Caciques de Venezuela. La cartelera internacional tendrá dos peleas profesionales.

En el certamen toman partida 12 selecciones de América, Asia, Europa y Medio Oriente.

Colombia hace parte de la llave americana junto a Cuba, Argentina y Venezuela. La selección cubana es líder con 3 puntos, luego de barrer 5-0 a Venezuela. Le sigue Colombia con 3 puntos tras superar 4-1 a Argentina. En el tercer lugar están sin puntos Argentina y Venezuela.

Las peleas

En el primer combate, el antioqueño Céiber Ávila, medallista de bronce en Río 2016, enfrentará a Franklin González (en los 52 kgrs). John Lennon se las verá con Cristian Palacio (60 kg).

Alexander Rangel medirá fuerzas ante Jesús Correa (69 kg), Juan Carlos Carrillo vs. Nalek Corvatt (81 kg) y Cristian Salcedo vs. Édgar Muñoz (+91 kgrs).

Las dos peleas profesionales son: Záider Ramírez enfrentado a Luis Díaz, a 6 asaltos y Marcial Medrano vs. Brayan Rico.

Ávila, la gran figura de Colombia en el equipo, dijo ayer que “llegó bien preparado a esta pelea. No conozco al rival venezolano. En el ring daré todo de mí, el objetivo es ganar para seguir avanzando en esta Serie Mundial”.

“Nos motiva haber ganado la primera parada ante Argentina. Esperamos contar con mucho público mañana (hoy) en el coliseo Bernardo Caraballo para que apoyen a estos muchachos”, aseguró Julio Torres Roca, presidente de la Federación Colombiana de Boxeo.

El equipo de Colombia será asistido por los entrenadores, el palenquero José Salinas y el cubano Rafael Iznaga.

“Los muchachos llegan bien entrenados, con la ilusión de ganar las cinco peleas para seguir avanzando en este evento”, aseguró Iznaga.

Para recordar

La máximo estrella de Colombia, Yuberjen Martínez, medalla de plata en los pasados Juegos Olímpicos de Río 2016, ya combatió en Argentina y salió triunfador.

Martínez superó al argentino Leandro Blanc y lideró la victoria de Colombia.

El evento internacional cuenta con el patrocinio de la Gobernación de Bolívar -a través de Iderbol-, Coldeportes, la Alcaldía Distrital -a través del Ider-y el Comité Olímpico Colombiano.