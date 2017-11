Colombia, campeón de los XVIII Juegos Bolivarianos Santa Marta-2017

Con la medalla de oro de Martha Bayona en la velocidad del ciclismo de pista y a falta de tres días para la conclusión de los XVIII Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017, Colombia se aseguró el título general de las justas que abren el ciclo olímpico Tokio-2020, con una amplia ventaja sobre Venezuela, impensada antes del inicio de las competencias.

Cuando se ha cumplido con el 78,5 % del total de las medallas de oro, el Equipo Colombia ya llegó a 167 preseas de oro contra las 66 de Venezuela, una ventaja que no estaba en los pronósticos de nadie antes de los Juegos, pues lo previsto era un mano a mano cerrado entre los dos países que se han marcado como potencias de la región bolivariana.

“Este título significa mucho, de alguna manera significa, no la tranquilidad, pero sí la esperanza de que arrancamos bien y que lo que bien empieza bien acaba, con nuestra meta de llegar con buen pronóstico a la participación en los próximos Juegos Olímpicos”, dijo Baltazar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano.

Hace cuatro años, Colombia se aseguró el título de los Juegos el último día de competencia, con la medalla de oro de Diego Colorado en el medio maratón del atletismo, para cerrar el medallero general con 166 oros, frente a 161 de Venezuela, pero ahora los resultados fueron diferentes, sin todavía tener la certeza si el crecimiento de Colombia fue tan alto o la caída de Venezuela tan abismal.

“Es un poco triste porque en Venezuela también tenemos mucho talento, pero no sé qué está pasando, la verdad he estado muy pendiente de todos los resultados de mis compañeros que estamos aquí compitiendo y me siento muy mal al ver que estamos tan lejos”, aseguró Robeilys Peinado, medallista de oro por Venezuela en el salto con pértiga y bronce en el Mundial.

Y es que la explicación por ahora no es clara, sólo se conocerá cuando analicen detenidamente las marcas, los tiempos y registros de los atletas para identificar de fondo la supremacía colombiana en unos Juegos que pertenecieron por más de 50 años a Venezuela, con 13 títulos consecutivos entre 1961 y 2009, hasta que hace cuatro años, en los Juegos Bolivarianos Trujillo-2013, Colombia acabó con la hegemonía venezolana y ahora en Santa Marta-2017 lo ratificó con autoridad.

Del total de oros dispuestos en la competencia: 464, Colombia ha ganado 167, lo que representa el 36% de obtención, una cifra que crece cuando se mira no al total, sino a lo que se ha entregado, que son 364 y le da un rendimiento del 45,6% a los colombianos, una cantidad que ni siquiera la igualan si se unieran los otros cinco países afiliados a la Organización Deportiva Bolivariana (Odebo).

La idea de ser potencia deportiva continental parece ya ser una realidad con este abrumador inicio de ciclo olímpico para el deporte colombiano, con un equipo multideportivo liderado con compromiso y dedicación por atletas de la talla de los medallistas olímpicos Mariana Pajón, Yuri Alvear, Yuberjen Martínez, Ingrit Valencia, Carlos Alberto Ramírez y Leidy Solís, todos presentes en la fiesta bolivariana de los samarios.

Pero además de los medallistas olímpicos también han brillado atletas como los gimnastas Jossimar Calvo y Lina Dussan, los arqueros Sara López y Camilo Cardona, como multimedallistas parciales por Colombia con más de cuatro oros en sus cuentas personales, algo que por ahora la única que podría superarlos es la nadadora Isabella Arcila, quien ya acumula tres.

Ahora quedan unas cuantas medallas de este miércoles y tres días más de competencia, para los que están dispuestas 80 preseas de oro en juego, que podrían darle a Colombia un nuevo reto, superar los 200 oros, algo que logró Venezuela por última vez en las justas de Sucre-2009, cuando llegó a 205 oros, pero sólo compitieron los seis países bolivarianos, sin invitados que arañan podios.