Colombia, con la magia de Quintero, mañana ante Estados Unidos

Juan Fernando Quintero es el jugador de mejor rendimiento de los convocados de la selección Colombia para su partido amistoso de mañana (6:30 p.m.) ante Estados Unidos.

Ambas selecciones se enfrentarán en el estadio Raymond James Stadium, donde generalmente juega Tampa Bay Buccaneers, equipo de la NFL.

Lo de Quintero con River Plate de Argentina es espectacular. El 10 fue la gran figura del triunfo 3-1 de su equipo sobre Sarmiento.

Dos goles y una gran presentación del volante antioqueño lo conviertieron en el jugador más importante del partido.

Quintero, de 25 años, atraviesa por un gran momento futbolístico y pide pista para jugar nuevamente en el fútbol europeo.

“Estoy viviendo un momento especial. Sabemos la clase de jugadores que son James y Cuadrado, me siento cómodo con ellos en la cancha, ojalá eso se pueda ver reflejado nuevamente en estos amistosos”, dijo Juan Fernando, quien ha mostrado que puede ser socio de ambos en el terreno de juego.

El volante de River Plate hizo un buen Mundial en Rusia y ese rendimiento lo ha corroborado en el fútbol argentino.

Pero no solo es Quintero el que llega en buen momento a estos partidos amistosos. Los jugadores que actúan en Suramérica llegan en mejor nivel que los de Europa.

Sebastián Villa, por ejemplo, la está rompiendo con el Boca Juniors. El domingo anterior no fue titular, jugó los últimos 24 minutos y anotó el segundo gol en el empate 2-2 contra Racing.

Villa es de los nuevos jugadores que ha logrado destacarse y muestra una excelente proyección.

Miguel Angel Borja es de los grandes ídolos del Palmeiras. El atacante colombiano es el goleador de la Copa Libertadores, con 9 tantos. Está en las mieles con el gol.

¿Y los referentes?

James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado y Falcao García no andan en el mejor nivel con sus equipos en Europa.

James tuvo una buena presentación en la derrota 3-0 del Bayern Múnich contra Borussia Mönchengladbach en la Bundesliga.

Cuadrado, por su parte, no participó en la victoria 0-2 de Juventus contra Udinese en el fútbol italiano.

Falcao marcó en la derrota 2-1 del Mónaco sobre el Renne. El ‘Tigre’ intenta sacar la cara, pero el mal momento de su equipo no lo ayuda a elevar su nivel de juego.

Costa Rica, el martes

El próximo juego amistoso de Colombia será ante Costa Rica el martes 16, a las 3:00 pm, en el Red Bull Arena de New Jersey.

¿Dunga se hace fuerte?

Los días pasan y aún no se dice nada sobre el nuevo técnico de la selección Colombia de mayores.

El reemplazo de José Pékerman aún no está definido, sigue al frente de momento Arturo Reyes, quie es empleado de la Federación Colombiana de Fútbol.

Pero la prensa brasileña le hizo eco a una supuesta oferta que le hizo la Federación Colombiana de Fútbol a Dunga, ex técnico y exjugador de la ‘canarinha’.

Así lo afirmó UOL Esporte, señalando que el estratega, ex campeón mundial como jugador, se encuentra atento a la propuesta que le hagan desde suelo colombiano para analizar su viabilidad. De hecho, el portal asegura que Dunga interrumpió las negociaciones con un equipo chino, ya que le interesaría dirigir al equipo sudamericano en el camino a la próxima cita orbital de Catar 2022.

