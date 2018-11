Colombia, lista para los Panamericanos de Surf en Perú

La Federación Colombiana de Surf reveló la lista de los convocados a la Selección que participará en los Juegos Panamericanos de Surf que se realizarán en las playas de Punta Rocas, en Perú, del 2 al 9 de diciembre.

Estos juegos entregarán cupos a los Juegos Panamericanos de Lima 2019, en el que se definirán los clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Según el presidente de la Federación, Andrés Porras Villamil, para la selección del equipo se tuvieron en cuenta los resultados en las válidas que se disputaron en San Bernardo del Viento (Córdoba), Cartagena (Bolívar), Santa Marta (Magdalena), y Barranquilla (Atlántico).

La convocatoria la lidera la deportista de la Liga de Bolívar y campeona mundial, Isabella Gómez, quien decidió competir por Colombia a pesar de tener la oportunidad de representar a Estados Unidos.

Gómez competirá en las modalidades de short board, sup surf y sup race.

El resto de los convocados son: Margarita Conde, de la Liga de Bolívar, en short board y long board; Sofía Loewy, de la Liga del Atlántico, en short board y sup surf; Giorgio Gómez, de la Liga de Bolívar, en short board, sup surf y sup race; Neo Escaler Gallego, de la Liga de Bogotá, en short board; Daniel Olmos, de la Liga del Atlántico, en short board; Simón Salazar Giraldo, de la Liga del Atlántico, en short y long board; Ánderson Tascón Prado, de la Liga de Bolívar, en short board; Jefferson Tascón Prado, de la Liga de Bolívar, en short board y sup surf; Jawer Hurtado, de la Liga de Bolívar, en short board; Santigo Mosquera, de la Liga del Chocó, en short board; David Ibem, de la Liga del Atlántico, en sup surf y sup race; Francisco Domínguez, de la Liga de Bolívar, en long board y sup surf; Julián Suárez, de la Liga de Bolívar, en long board; Camilo Mármol, de la Liga de Bolívar, en sup race; Robert Córdoba, de la Liga de Bolívar, en sup race; Felipe Marthe, de la Liga del Atlántico, en sup race; Nilson Asprilla, de la Liga de Bogotá, en sup race; Danilsa De Oro, de la Liga de Bolívar, en sup race; María Rosario Guerrero, en sup race; y Stefani Gailer, en sup race.