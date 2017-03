Colombia a reforzar el liderato en la VII Serie Mundial de Boxeo

Este viernes en el coliseo Bernardo Caraballo, será un día de dos contrastes en la cuarta Parada de la VII Seria Mundial de Boxeo.

Primero, se le brindará un homenaje al ídolo, Rodrigo “Rocky” Valdés, quien falleció la madrugada del miércoles tras sufrir un infarto.

Será un acto doloroso, por lo que representó para el boxeo “Rocky”. El Consejo Mundial de Boxeo -CMB- y el Concejo de Cartagena entregarán reconocimientos a sus familiares por todo lo que representó Valdés para el país.

“Valdés, de lo más humilde a lo más sublime. Del barrio Getsemaní a ser unos de los 8 mejores boxeadores del CMB. Ejemplo para las nuevas generaciones”, dijo el concejal Rafael Meza, vicepresidente de la Federación Colombiana de Boxeo, quien será el encargado de entregar los dos reconocimientos.

Suena la campana

Acto seguido sonará la campana para dar inicio a la velada internacional, que tendrá como protagonistas a los peleadores nacionales ante los argentinos.

Colombia que dio una brillante exhibición el pasado 3 de marzo para derrotar 3-2 a Cuba, lidera la Serie Mundial con 9 puntos, productor de 11 victorias, contra 4 derrotas, superando por dos a los cubanos.

Espero mí medalla

Los aficionados de Cartagena podrán hoy observar al medallista olímpico de bronce Céiber Ávila, quien será el primero que entrará en liza ante el argentino Ramón Quiroga, en los 52 kilogramos.

Céiber, 27 años, nacido en San Pedro de Urabá (Antioquia) será la gran atracción de la velada.

“El equipo se ha preparado a la perfección. Esperamos ganar para mantener el liderato”, aseguró el antioqueño, quien está a la espera de la medalla, luego que el ruso Misha Aloian dio positivo en los Olímpicos de Río 2016.

¿Qué sabe del argentino Quiroga?

-Nada. Sé que ya combatió con un cubano. Vi el video, solo espero estar arriba en el ring para salir airoso.

A la espera de la medalla...

-Sí. Dios tarda pero no lo olvida. Apenas me llegue todo será diferente porque con los recursos queme entregará el Gobierno voy a ayudar a mi familia, como ha sido mi sueño.

¿Los Olímpicos de Tokio 2020 serán la verdadera revancha?

-Vamos a seguir trabajando con disciplina para conseguir el oro en Tokio. Es el sueño de todo deportista, clasificar a los Olímpicos y ganar el oro.

Pesaje

Este jueves, muy temprano, se realizó el pesaje oficial de las cartelera. Los 5 peleadores dieron el peso.

La función comenzará este viernes a las 8 p. m. Se espera una gran afluencia de aficionados para apoyar a esta Selección, como lo hizo el pasado viernes 3 de marzo, cuando con Yuberjen Mártinez como máxima figura derrotó 3-2 a Cuba.

Las peleas

52 kgrs: Céiber Ávila vs. Ramón Quiroga.

60 kgrs: Duván Zuleta vs. Joel Fadauad.

69 kgrs: Alex Rangel vs. Federico Schinina.

81 kgrs: Juan Carlos Carrillo vs. Juan Rizo.

+91 kgrs: Cristian Salcedo vs. Luis Calderón.