Colombia se movió este viernes pensando en Brasil

Aquellos jugadores que actuaron pocos minutos ante Venezuela y los no lo hicieron ni un minutos, realizaron este viernes una un trabajo en espacio reducido, en el que se destacaron James Rodríguez, Teófilo Gutiérrez y Miguel Borja, quienes no actuaron frente a Venezuela el día jueves.

Una de los jugadores que copo la atención de los periodistas que asistieron al Polideportivo de la Universidad Autónoma del Caribe, fue James Rodríguez, quien tuvo un gran despliegue físico, tan exigente o más que el de sus compañeros, porque correteó balones, marcó a presión, se tiró a la grama para quitar balones.

En lo ofensivo el crack colombiano anotó cuatro goles de gran factura y colocó pases a sus compañeros para que también anotaran.

El trabajo que se hizo en el Polideportivo fue en espacio reducido con equipos que se armaron con los jugadores que han sido convocados para este doble encuentro ante Venezuela y Brasil.

La última parte del entrenamiento consistió en definición, entre los que se incluyeron tiros libres y nuevamente allí James Rodríguez mostró su talento y destreza al marcarle varios tantos al portero Camilo Vargas, quien sirvió de sparring, en esa última fase de la práctica.

James ha manifestado en redes sociales que se encuentra que está recuperado y listo para actuar, siempre y cuando el técnico José Néstor Pékerman y balance médico que haga el galeno de Colombia, previa conversación con su homólogo del Bayern Múnich. “Me siento bien”, dijo nativo de Cúcuta, en las redes sociales.

Colombia regresa este sábado a prácticas en sitio que no ha sido definido, ni si será a puerta cerrada o al final del mismo habrá accesos a los medios de comunicación.

Se instalarán lectores de códigos de barras

El Comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, General Mariano Botero Coy, advirtió que en vista de que se han encontrado algunas boletas falsas en la ciudad, el día del encuentro Colombia vs Brasil por las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018, se instalarán lectores de códigos en las puertas de acceso al estadio Roberto Meléndez, con el fin de evitar que las personas sean estafadas.

Botero Coy dijo este viernes a los medios de comunicación, que la Policía Metropolitana, en conjunto con la empresa que oficialmente comercializa las entradas de los encuentros de Colombia, han diseñado un dispositivo para ese día “instalar desde muy temprano lectores de código”.

Sostuvo que la medida se ha tomado porque en los últimos días la Policía Metropolitana ha incautado unas 500 boletas falsas, que tienen imprecisiones como que la palabra Brasil está escrita con z.

Temiendo que la falsificación se haya extendido en todo el país, el Comandante de la Mebar, los mismos tipos de lectores de barras serán ubicados en otras ciudades “para que personas que hayan comprado esas mismas boletas se certifiquen antes de llegar a Barranquilla”.

PRECIOS POR LAS NUBES

Como el encuentro de Colombia ha suscitado gran interés, los acaparadores y revendedores están vendiendo las boletas por precios inalcanzables, no obstante hay personas que le dijeron a Colprensa que pagado 400 mil pesos por una boleta de la tribuna norte. Y este viernes, de norte o sur, se venden en el ‘mercado negro’ a $550.000.

Los precios aumentan según la localidad y es por eso que las entradas de la tribuna oriental están ‘cotizadas’ hasta en un millón de pesos. “Por occidental me pidieron $900.000, pero me pareció cara, entonces compre las de norte. Igual el partido se ve bien en cualquier parte del estadio”. Dijo la persona que no quiso revelar su nombre.