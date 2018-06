Colombia suma 79 oros y es una actuación histórica en los Suramericanos

Esta es sin duda la mejor actuación de Colombia en su historia en unos Juegos Suramericanos.

Al cierre de la edición, la delegación tricolor sumó ayer trece medallas de oro, 9 de plata y 5 de bronce para llegar a un total de 79 oros, 63 platas y 61 bronces.

Colombia mantuvo con autoridad el liderato de estas justas que se llevan a cabo en Cochabamba, Bolívia, a dos días de terminarse las competencias.

Todavía no se sabe si Colombia será el campeón o no porque hay ‘mucha tela que cortar’ y porque Brasil está muy cerca en el segundo lugar (91 oros) pero lo hecho por los deportistas nuestros en los Suramericanos no tiene antecedentes.

Los Juegos anteriores fueron en Santiago de Chile y allí Colombia ganó 53 oros. Hoy, al cierre de la edición, nuestro país lleva 77 y todavía hay pruebas donde somos favoritos.

Ayer, el boxeo entregó seis oros con Yuberjen Martínez (49 kg), Cristian Salcedo (91 kg), John Lennon Gutiérrez (64 kg), Jorge Vivas (75 kg), Ingrid Valencia (51kg) y Deivis Julio (+91 kg).

El atletismo dio tres preseas doradas con Muriel Coneo en los 1500 metros planos, Yennifer Padilla en los 400 metros planos y Arley Ibarguen en el lanzamiento de jabalina.

Lucha aportó dos oros con Carolina Castillo y Andrea Olaya.

Taekwondo dijo presente con una de oro con Gloria Camila Mosquera.

En natación artística en la modalidad de rutina libre el equipo femenino de Colombia se colgó la medalla de oro.

Hoy, John Murillo, en salto triple , del registro de Bolívar y perteneciente al Club Deportivo de Comfenalco Cartagena, buscará la medalla de oro para nuestro país desde las 9:30 de la mañana.