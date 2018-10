Colombia vence a Holanda en el inicio del Mundial de Béisbol Sub23

Colombia inició con pie derecho su participación en el Mundial Sub23 de Béisbol al vencer 9 carreras por 5 a sus similar de Holanda, en el cierre de la primera fecha del certamen que se viene jugando en los estadios Édgar Rentería de Barranquilla y 12 de Junio de Montería.

Colombia empezó a cuajar la victoria desde el mismo primer episodio cuando el abridor Bryan Pérez conectó triple y fue remolcado por triple de Carlos Vidal, quien anotó la segunda carrera por error del campo corto Francinel Martina. Anotó dos más en el cuarto inning.

Holanda anotó una carrera en la parte alta del sexto episodio con doblete empujador de Francinel Martina.

El equipo colombiano reaccionó y anotó tres más en el cierre del séptimo capítulo con jonrón en solitario de José Torres; luego anotaron Bran Emery y Jordana Díaz.

En la apertura del octavo los holandeses anotaron tres más, con cuadrangular de Francinel Martina con dos compañeros en las bases para poner el juego en ese momento 8 por 4.

La novena colombiana anotó una rayita más en el cierre del octavo por intermedio de Bryan Pérez, remolcado por elevado de sacrificio de John Torres.

En la apertura del noveno inning Holanda amenazó y anotó una carrera en las piernas de Aldrich, quien chocó triple por los terrenos del jardín central y entró por sencillo de Smarten Apsotel. En esa entrada Holanda reclamó una decisión en primera base y se le concedieron y llegó a tener las bases llenas, pero llegó el relevista John Romero para dejar el juego definitivo 9 carreras por 5.

El pícher ganador fue Reiver San Martín, en seis entradas y lo perdió Kaj Timmermans.

RESULTADOS DE LA PRIMERA JORNADA

En el primer partido jugado en el estadio Édgar Rentería la novena de México se impuso 2 carreras por 1 a China Taipéi.

A segunda hora Japón derrotó 13 por 0 a Sudáfrica.

En el Grupo B, que se jugó en el estadio 12 de Junio, de Montería, Venezuela derrotó 4 carreras por 2 a Australia. A segunda hora, Korea venció 14 por 3 a República Checa, Y República Dominicana ganó 9 por 4 a Puerto Rico.

La jornada de este sábado trae los partidos en el estadio Édgar Rentería, a las 10:00 de la mañana, entre Japón y China Taipéi; a las 3:00 p.m.: México vs. Holanda y a las 8:00 de la noche Colombia vs Sudáfrica.

En el 12 de Junio de Montería, a las 10:00 a.m.: Australia vs República Checa; a las 3:00 p.m.: República Dominicana vs. República de Korea y a las 8:00 de la noche: Venezuela vs. Puerto Rico.

