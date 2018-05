Colombianos sacan su propia lista de 23 para el Mundial de Rusia

Inmediatamente José Pékerman dio a conocer la lista de los 35 preseleccionados para el Mundial de Rusia, aficionados y periodistas comenzaron a hacer su propia lista, la definitiva, la de los 23 que estarán en la próxima cita orbital.

Hasta el 4 de junio tiene Pékerman plazo para entregar los nombres de sus 23 jugadores y los más seguro es que él ya tenga esa lista fija en su mente o al menos 20 de ellos.

Y los otros tres no es que Pékerman no los tenga sino que evalúa el actual rendimiento de los mismos en sus respectivos clubes. Eso le da chance a algunos que aparecen en la lista de los 35 para mostrarse e intentar colarse en el último momento, algo difícil, pero que está entre las probabilidades.

Los 21 fijos

El Universal entrega su lista de los que considera fijos y no tendrán problemas para alistar maletas para Rusia.

Arqueros: David Ospina y Camilo Vargas.

Defensas: Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Frank Fabra, Cristian Zapata, Óscar Murillo, Johan Mojica y Jefferson Lerma.

Volantes: Carlos Sánchez, Wilmar Barrios, Mateus Uribe, Abel Aguilar, Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez, José Izquierdo y Juan Fernando Quintero.

Atacantes: Radamel Falcao García, Carlos Bacca y Duván Zapata.

Dos arqueros, ocho defensas, ocho volantes y tres delanteros suman un total de 21 jugadores.

Esto indica que habría una casilla para un portero más, con lo que se llegaría a 22. La lucha la libran por ese puesto José Fernando Cuadrado (Caldas) e Iván Arboleda (Banfiel de Argentina).

Hay quienes afirman que si Arboleda apareció en carpeta en el último instante es porque sencillamente será el elegido. Tiene 22 años y es el llamado a pelearle el puesto a Ospina en los próximos mundiales, por lo que sumar experiencia, así sea como tercer arquero en este mundial, de verdad que le vendría muy bien.

Para completar la lista de 23 solo quedaría un jugador más. Y ese cupo se lo estarían peleando Edwin Cardona, Luis Fernando Muriel.

Para llevar a Cardona y Muriel deberían sacar a uno de la lista y si esto sucede uno de los opcionados sería José Izquierdo. Ya eso dependerá de la preferencia de Pékerman.

No hay cama...

No hay campa para tanta gente dice un viejo y conocido refrán. De los 35 preseleccionados 12 se quedarán viendo el Mundial por televisión, por lo que seguramente se derrumbarán muchas ilusiones.

Entre estos se quedarían dos muy buenos jugadores: Miguel Borja y Teo Gutiérrez, el primero de muy buen desempeño con el Palmeiras, pero tapado por tres centrodelanteros de gran nivel que triunfan en Europa: Falcao, Bacca y Zapata. El segundo, de Junior y que no pasa por el mejor momento, por lo que estaría descartado.

Dicen por ahí que cada cabeza es un mundo y los colombianos arman su lista de 23 jugadores y la comparten en redes sociales, a la espera de dar en clavo. Solo hasta el último momento (4 de junio) sabrán si pensaron igual que Pékerman.

La carta de Rusia que le queda a Yerry Mina

A Yerry Mina le queda una gran carta para terminar de muy buena forma la temporada 2018 y es precisamente el Mundial de Fútbol que se realizará en Rusia.

Fuentes cercanas al Barcelona han asegurado que la junta directiva no tomará ninguna determinación sobre el futuro del colombiano hasta tanto no termine la cita mundialista.

Y ese tiempo le podría venir muy bien a un Mina que no ha jugado casi nada en el equipo de Valverde y que ahora necesita exhibir un gran nivel en el Mundial para poder quedarse en uno de los equipos más mediáticos del mundo.

Barcelona aún no ha negociado con Samuel Umtiti que presiona por un aumento de salario, que el club no estaría dispuesto a dar porque también tiene a Sergio Burquets en esa misma situación. Si le suben a uno deberán subirle al otro para que la marea no se suba.

Entonces, Barcelona le apunta a esperar para tomar una buena decisión en este sentido.

Mina solo jugó tres partidos en la Liga Española, en el que salió campeón sin ganar un solo partido estando dentro de la cancha, en donde sumó dos empates y un revés, siendo esta la única sufrida en el campeonato.

Como dato a favor, el colombiano tiene su calidad para jugar este deporte. Es indiscutible para Pékerman en la formación de Colombia, en donde además está arropado por sus compañeros.

Si Mina hace un gran Mundial, todo puede dar un vuelco, pero no sólo con el Barcelona, también con otros equipos de Europa que le siguen la pista al excentral del Palmeiras.

El defensa colombiano posee personalidad, entrega, es fuerte en el uno contra uno y pese a su estatura (un metro con 95 centímetros) tiene calidad para salir jugando con pelota dominada.

Le va a venir muy bien a Mina estar con Colombia, en donde sí sumará minutos, él necesita fútbol.