Comenzó la era de Luis Fernando Suárez en el Junior de Barranquilla

Con un grupo de 30 jugadores, Junior inició este sábado los trabajos de pretemporada con miras a los torneos que deberá afrontar en el 2019, tanto a nivel local como internacional.

Los trabajos se llevaron a cabo en la sede deportiva Adelita de Char bajo el mando de Luis Fernando Suárez, quien luego la primera práctica habló con los medios de comunicación y se mostró contento con lo visto en el primer día de entrenamiento con el grupo.

“Las sensaciones son muy buenas. Cuando hay buena actitud y predisposición le queda una sensación a uno de que las cosas seguramente van a ir por el camino correcto. Hoy encuentro un grupo con una muy buena disposición anímica, me parece muy alegre, o sea, que empezamos bien. Eso es lo importante”, manifestó Luis Fernando Suárez en su charla con los medios de comunicación.

El nuevo entrenador de Junior agregó que “somos conscientes de que contamos con muy poco tiempo para una primera final que se nos viene, así que hay que estar pensando mucho en cómo le ayudamos al grupo a que siga teniendo esa misma dinámica y esa misma forma, que me pareció bastante buena del semestre pasado, a parte de el orden táctico, me pareció ver un equipo alegre. Hay que seguir con ello”.

“Lo que hay acá es muy bueno, es algo que a mí me gusta. Me gustó mucho el volumen de juego, el toque que tuvo el semestre pasado, me gustó la dinámica y el orden. O sea, que si algunas cosas que uno quiera implementar. como para poner su sello, deben ser mínimas. En ese sentido yo quiero ser lo más flexible posible en la forma de proponer el juego. Ustedes saben que nos quedan 18 días para competir y acá no hay que hacer pretemporada, no cabe, no hacer trabajos de fuerzas ni que tengan altas exigencias físicas, lo que tenemos que hacer es contar básicamente con todo esto que encontramos y agregar algunos puntos tácticos y aprovechar la capacidad de cada uno de los jugadores, que me parecen bastes buenos”, afirmó.

Sobre las nuevas incorporaciones, Michael Rangel y Roger Torres, manifestó que “esperemos que se adapten lo más rápido posible. En el caso de Rangel ya sabe cómo es la dinámica de acá del equipo. Hay que resaltar el esfuerzo que se está haciendo (directivos) por conservarlos, porque hay muchos equipos que los quieren tener, sobre todo del extranjero. Es valorable, porque hacer cambios drásticos iría en contra de lo que se quiere a nivel de resultados lo más pronto posible”.

Cuando se le preguntó qué se estaba haciendo ante el pedido que existe de equipos para Víctor Cantillo y Luis Díaz, el entrenador reiteró que “se está haciendo todo el esfuerzo necesario para que se puedan quedar. Lo que pasa es que la competencia contra equipos que tienen una capacidad económica muy grande, hace que los jugadores en determinado momento piensen que esa debe ser la oportunidad de su vida. Se va a hablar con ellos para que también hagan el esfuerzo, pero somos conscientes de que esto es fútbol profesional y cada uno de los jugadores que viene surgiendo, quiere progresar, sobre todo en la parte económica. El esfuerzo se está haciendo y la disposición de jugadores también es el de quedarse un tiempo más”.

En cuanto a los retos que se le viene al club en este 2019, Suárez manifestó que “lo primero que le dije a los jugadores fue que aquí no venimos a defender un título, porque al final queda en el pasado, que lo que tienen que pensar es en un nuevo título. Y más en este Junior que está pensando en algo internacional, ya está casi por lograrlo y se va a hacer el esfuerzo para poderlo conseguir. ¿Cómo se va a lograr? ¿Manteniendo la nómina y sumando nuevos refuerzos? Eso lo vamos a ver. Si llegan refuerzos serán pocos, pero sí van a llegar unos que potencien el equipo”.

Cuando se le interrogó sobre nombre de jugadores que pudieran llegar fue enfático al manifestar que “acá lo más importante es que tengamos dentro del equipo gente que te haga la creación, que te dé la dinámica, que te ponga a jugar al equipo de una manera que se vea un sello. ¿Cuál es el sello de Junior? La tenencia de la pelota, buena dinámica, un buen volumen de juego y ataque. Eso lo vamos a tener. Se busca el perfil de alguien que llegue a potencializar todo esto y es lo que necesitamos”.

El equipo rojiblanco retorna este domingo de nuevo a entrenamientos en la sede deportiva Adelita de Char. Los exámenes médicos serán entre lunes y martes.