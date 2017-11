Con 14 oros, Colombia se afianzó en el primer lugar de los Bolivarianos

La delegación colombiana en los XVIII Juegos Bolivarianos Santa Marta-2017 tuvo un domingo dorado con la cosecha de una docena de medallas de oro para completar 14 en total y continuar al frente del medallero general de las justas que abren el ciclo olímpico Tokio-2020.

Colombia culminó este domingo 14 oros, 6 platas y 15 bronces que lo dejaron como líder general, delante de Venezuela que suma 8 oros, 7 platas y 3 bronces y de Chile que completa el podio con cinco oros, tres platas y seis bronces.

Los oros colombianos hasta ahora han sido conquistados en gimnasia artística (4), arquería (3), lucha (2), ciclismo MTB (2), patinaje artístico (2) y judo (1), mientras que las platas están en arquería (2), judo (2), lucha (1) y gimnasia artística (1), y los bronces en arquería (3), lucha (3), ciclismo MTB (2), judo (2), esgrima (2), patinaje artístico (1) y gimnasia artística (2).

Los dos primeros oros de llegaron en ciclomontañismo con Valentina Abril y Fabio Castañeda en la modalidad de cross country, en dos preseas doradas que vinieron acompañadas por los bronces de Yosiana Quintero y Jonathan Botero, en evento que se cumplió en la pista de Mamancana de Santa Marta.

Luego vino la barrida de la arquería colombiana, con tres de las cuatro medallas de oro que estaban en juego y ocho de las 12 totales que entregaron, gracias a los podios completos en las ramas femeninas de arco compuesto y recurvo, así como el oro de Camilo Cardona en masculino.

Sara López se adjudicó la medalla de oro en arco compuesto, seguida por Alejandra Usquiano y Nora Valdez, mientras que en arco recurvo Ana María Rendón se subió al primer lugar del podio en compañía de Natalia Sanchez que fue segunda y Maira Alejandra Sepúlveda que finalizó tercera. Además de Camilo Cardona, en masculino hubo una medalla de bronce de Andrés Pila en arco recurvo.

Casi de forma paralela a la arquería vino el aporte de la lucha con la modalidad grecorromana, con dos medallas de oro, una de plata y tres de bronce, gracias al aporte dorado de Ditcher Toro en los 59 kilogramos y de Carlos Muñoz en los 85 kilogramos. La plata fue de Oscar Luango en los 98 kilogramos, en tanto que los bronces fueron de Alexis Cuero en los 66 kilogramos, Carlos Valor en los 75 kilogramos y Gilberto Pérez en los 130 kilos.

Ya en la tarde, el judo dio su aporte con el debut de la primera medallista olímpica, la vallecaucana Yuri Alvear, quien se quedó con el oro en los 70 kilogramos y junto con Yuri el judo aportó dos platas con Marcela Velasco y Andrea Carolina Zapata, y dos bronces con Francisco Balanta y Alejandro Escobar.

Y en la noche la delegación nacional completó la cosecha dorada con gimnasia artística y patinaje artístico. El patinaje cerró su campeonato con dos oros y un bronce para Colombia. Los primeros lugares fueron de Viviana Osorio y Nataly Otálora, mientras que el tercer puesto fue de Jairo Ortiz.

La gimnasia artística femenina también barrió como los hombres y con más autoridad, porque la niñas ocuparon los cuatro primeros lugares en la modalidad de 'All Around', pero por reglamente del deporte sólo dos pueden recibir medalla, así que fue uno y dos con Ginna Escobar y Melba Avendaño, además del oro en equipos.

La última competencia fue de esgrima, con las dos medallas de bronce, una de Saskia van Erven García en espada individual femenina y Dimitri Clairet Roa en florete individual masculino, para completar el domingo que afianzó a Colombia en el primer lugar.

Este domingo también hubo actividad en squash con los primeros partidos de la fase individual, así como las cinco primeras peleas de los boxeadores, con igual número de victorias de Céiber Ávila, Albeiro Paredes, Alexánder Rangel, Diego Motoa, Cristian Salcedo y Yeni Arias.

Finalmente, en las competencias de conjunto, Colombia tuvo tres victorias. En fútbol femenino goleó 5-0 a Bolivia, en softbol se impuso 8-0 sobre Perú y en voleibol femenino selló el triunfo en tres sets contra Bolivia, para confirmar el gran domingo que también dejó actividad en nado sincronizado.

LAS MEDALLAS

OROS

Arquería

Sara López – Arco compuesto 50m

Ana María Rendón – Arco recurvo 70m

Camilo Cardona – Arco compuesto 50m

Ciclismo MTB

Valentina Abril – cross country

Fabio Castañeda – cross country

Gimnasia artística

Jossimar Calvo – All Around

Ginna Escobar – All Around

Equipo masculino: Andrés Martínez, Carlos Calvo, Jossimar Calvo, Juan Camilo Sánchez, Erick Vargas y Sebastián Cardona.

Equipo femenino: Dayana Ardila, Ginna Escobar, Laura Pardo, Lesly Garzón, Yurany Avendaño y Marcela Sandoval.

Judo

Yuri Alvear – 70 kg.

Lucha

Ditcher Toro - 56 kg

Carlos Muñoz – 85 kg.

Patinaje artístico

Viviana Osorio – Danza individual

Nataly Otálora – Danza libre

PLATAS

Arquería

Alejandra Usquiano – arco compuesto 50m

Natalia Sánchez – arco recurvo 70m

Gimnasia artística

Melba Avendaño – All Around

Judo

Andrea Zapata - +78 kg.

Marcela Velasco – 78 kg.

Lucha

Óscar Luango - 98kg

BRONCES

Arquería

Andrés Pila – Arco recurvo 70m

Maira Sepúlveda – Arco recurvo 70m

Nora Valdez – Arco compuesto 50m

Ciclismo MTB

Yosiana Quintero – Cross country

Jonathan Botero – Cross country

Esgrima

Saskia van Erven – espada

Dimitri Clairet – florete

Gimnasia artística

Carlos Calvo – All Around

Dayana Ardila – All Around

Judo

Francisco Balanta – 90 kg.

Alejandro Escobar – 100 kg.

Lucha

Alexis Cuero – 66 kg.

Carlos Valor – 75 kg.

Gilberto Pérez – 130 kg.

Patinaje Artístico

Jairo Ortiz – Libre individual