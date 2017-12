Conmebol sorteó las Copas Libertadores y Sudamericana 2018

Con un homenaje a Pelé y Diego Maradona, tal vez los dos mejores futbolistas del continente en todos los tiempos, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), cumplió este miércoles en Luque (Paraguay), con los sorteos de las Copas Libertadores y Sudamericana para la temporada 2018.

El sorteo inició con la Copa Sudamericana, que para el 2018 tendrá la presencia de 44 clubes, con cuatro colombianos: Deportivo Cali, Medellín, América de Cali y Jaguares.

El sorteo determinó que el Cali se enfrentará al Danubio de Uruguay; Medellín lo hará contra el Sol de América de Paraguay; América jugará contra el Defensa y Justicia de Argentina, y Jaguares chocará contra Boston River de Uruguay.

En medio de los dos sorteos, la Conmebol rindió el homenaje a los que para muchos son considerados los dos mejores futbolistas del continente y del mundo, el brasileño Pelé y el argentino Diego Maradona, con dos estatuas que estarán en el Museo de la Conmebol.

Para la Copa Libertadores, la presencia de los colombianos Atlético Nacional, Atlético Junior, Millonarios y Santa Fe se dio con verdolagas y embajadores directo en la fase de grupos, mientras que tiburones y cardenales desde la segunda fase de repechaje, por lo que deberán afrontar dos series para acceder al grupo de 32.

La fase uno la integran seis clubes, sin presencia colombiana. De allí pasan tres equipos para la segunda fase, en la que están Santa Fe y Junior. Los cardenales serán rivales de quien gane una llave de la primera fase entre Macará de Ecuador y Táchira de Venezuela, en tanto que los tiburones jugarán contra el Montevideo Wanderers uruguayo o el Olimpia paraguayo.

De avanzar, el siguiente reto será la tercera fase, de nuevo de eliminación directa, para dar paso a la fase de grupos, en la que ya están Nacional y Millonarios, como campeones del fútbol colombiano.

Los embajadores quedaron instalados en el Grupo 7 junto con Corinthians, Independiente y Deportivo Lara, mientras que los verdolagas estarán en el Grupo 2 como cabeza de zona, para enfrentar a Bolívar, Colo Colo y el debutante ecuatoriano Delfin.

ASÍ QUEDARON LOS EQUIPOS COLOMBIANOS:

COPA SUDAMERICANA

Deportivo Cali vs. Danubio (Uruguay)

Medellín vs. Sol de América (Paraguay)

América de Cali vs. Defensa y Justicia (Argentina)

Jaguares vs. Boston River (Uruguay)

COPA LIBERTADORES

Segunda fase

Santa Fe vs. Macará (Ecuador) o Tachirá (Venezuela)

Atlético Junior vs. Olimpia (Paraguay) o Montevideo Wanderers (Uruguay)

Fase de Grupos

Grupo 2

Atlético Nacional

Bolívar (Bolivia)

Colo Colo (Chile)

Delfin (Ecuador)

Grupo 7

Corinthians (Brasil)

Independiente (Argentina)

Millonarios

Deportivo Lara (Venezuela)

ASÍ QUEDARON LOS GRUPOS PARA LA LIBERTADORES

ASÍ QUEDARON LAS LLAVES DE LA PRIMERA FASE DE LA SUDAMERICANA