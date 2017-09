Contador avanza, Chaves retrocede

El español Alberto Contador (Trek), subido en su "buena contrarreloj" entre el Circuito de Navarra y Logroño, avanzó cuatro puestos en la clasificación general, del noveno al quinto, los mismos que perdió el colombiano Esteban Chaves (Orica), que hizo el camino contrario y ya a un mundo, 4 minutos, del podio.

Dos sensaciones contrapuestas después de los 40,2 kilómetros de este martes; un impulso para el madrileño, quinto, 59 segundos por detrás del ganador de la etapa, Chris Froome, y un paso atrás para el colombiano, mermado en sus aspiraciones por su puesto 45, su 51:01 en meta y la pérdida de 4 minutos y 1 segundo con el líder.

"Creo he hecho una crono buena, no tenía referencias y he intentado ir a mi ritmo, sin mirar a los watios y guiándome por mis sensaciones", expresó este martes Contador después de cruzar la meta en las calles de Logroño. No fue su mejor contrarreloj: "Sin ir más lejos la última del Tour de Francia fue mejor".

Su salto en la clasificación general, a la vez, fue cuantitativo. Del noveno puesto al quinto. Superó a los colombianos Esteban Chaves (Orica) y Miguel Ángel López (Astana), al italiano Fabio Aru (Astana) y al canadiense Michael Woods (Cannondale), a los que sobrepasó en la tabla a falta de las últimas cinco etapas.

Mientras avanza que van a "pasar cosas" en lo que resta de la Vuelta, la última competición profesional para el ganador del Tour de Francia, del Giro de Italia y de la Vuelta a España, aún persigue el podio en la edición de 2017. Lo tiene todavía a dos minutos y 18 segundos, el tiempo que le separa del holandés Wilco Kelderman.

Las sensaciones son opuestas para Chaves. El colombiano fue el peor de la crono entre los diez primeros de la clasificación general y el cuadragésimo quinto de la etapa, por encima de los 51 minutos (51:01), a cuatro minutos y un segundo de Chris Froome y con un efecto inmediato: perdió cuatro posiciones. Es noveno ahora.

Ya está a 6:40 del maillot rojo, pero también se aleja del podio en el que había permanecido de la quinta a la decimotercera jornada. De la tercera posición, de la que estaba a 31 segundos antes de iniciar la contrarreloj entre el Circuito de Navarra y Logroño, está ahora a cuatro minutos a la espera de Los Machucos o L'Angliru.

Entre tanto, su compatriota Miguel Ángel López, centro de atención ante las jornadas montañosas de los próximos días por la posibilidad de sus potentes ataques, sostuvo la sexta plaza de la general, pero a más tiempo del líder, de 2:51 a 5:25, y de la tercera posición, de 0:43 a 2:25. Fue vigésimo segundo en la crono.