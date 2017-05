¿Crisis en el deporte bolivarense por falta de apoyo de Iderbol?

Deivis Díaz, atleta de Bolívar, se queja por la mala alimentación que según él se les da a los deportistas del departamento.

“La cena es el mismo almuerzo, pero recalentado. Nos dan frutiño o guarapo y no jugo. El descontento de los deportistas por la comida, que es mala, es general entre los atletas”, dijo Díaz, quien a diario entrena para dejar en alto el nombre de Bolívar en la m0odalidad de los 200 metros.

A través de varios medios de comunicación, algunos presidentes y representantes de Ligas expresaron su inconformismo, dando a conocer hechos concretos que consideran van en retroceso con el desarrollo de sus deportistas.

Las quejas apuntan a Iderbol, ente de deporte y recreación del departamento.

Ariel González, gerente de la Liga de Atletismo, dijo que: “nuestros deportistas no son bien atendidos, pasaron de estar extremadamente bien entre el 2007 y 2015 con Dumek Turbay como gerente a estar demasiado mal en los últimos 15 meses. El deporte se ha deshumanizado. Nos han apoyado muy poco”.

¡EL CERCA se cae!

Hernando Valdéz, presidente de la Liga de Balonmano de Bolívar, dijo que: “el Centro de Alto Rendimiento se está cayendo (CERCA), tiene habitaciones sin aire, colchones en mal estado, paredes rajadas, puertas dañadas. Los deportistas que viven ahí lo hacen en pésimas condiciones. Y entonces cómo se les exige a ellos buenos resultados” .

Gilberto Mercado, entrenador y dirigente de pesas, afirmó: “hoy observamos con tristeza como los cheques de Iderbol son rechazados. Este instituto perdió credibilidad. A Margarita Mercado, en la categoría de los 59 kilogramos, no le gana nadie en Colombia. ¿ Y por qué desde hace dos años Iderbol no le hace contrato?”.

Oriana Guerrero, una de las destacadas jugadoras de la selección Bolívar de voleibol femenino, campeona nacional desde el 2013 agregó que: “solo recientemente le hicieron contrato a nuestros entrenadores, que mendigaban por un pago. Eso es indignante. Además, a varios deportistas Iderbol no les ha pagado las universidades, por lo que no los dejaron hacer parciales. Es una vergüenza”.

Piden paciencia

Jorge Fernández, presidente de la Liga de Squash, pidió paciencia a los dirigentes. “Si hay retrasos en los pagos, pero las cosas se están dando. Las rentas del departamento por cigarrillo y licor han disminuido mucho y eso afecta los recursos que llegan a Iderbol. Hay que tener calma”.

Walter Severiche, dirigente de la Liga de tenis de campo, también respalda. “Gracias al apoyo del gerente el tenis es potencia nacional. Los resultados se están viendo, hay que darle la oportunidad al gerente”.

No me han pagado: Chico

Álvaro Chico, insignia del futsalón de Bolívar y Colombia, sostuvo que: “el instituto departamental me debe cuatro meses y yo tengo tres hijos que mantener. Ya no sé qué hacer, no tengo donde meter la cabeza de tanta deuda. Esto antes era diferente, a uno le decían que le pagaban y le pagaban, pero ahora nos mienten. ¿Será que se acabaron los buenos tiempos para el deporte de Bolívar?”.

Luciris Quintero y Rusbel Herazo, padres del karateca Brian David, el joven de 15 años que hace algunas semanas quedó subcampeón juvenil en el Centroamericano realizado en Caracas (Venezuela), mostraron su incoformismo.

“Según la Liga, supuestamente Iderbol nos iba a devolver la plata con la que viajó nuestro hijo a Venezuela en representación de Bolívar y Colombia. Son 600 mil pesos y a la fecha nada de nada. Estamos tocando puertas porque en junio se vienen dos campeonatos, uno en Bogotá y otro en Bolivia y nosotros queremos seguir apoyando a nuestro hijo, a quien por lo visto ninguno de los dos institutos no los tendrá encuenta. Pensé que esto había cambiado”.

Iderbol nos apoya: Liga de Ajedrez

Donaldo Ardila, presidente de la Liga de Ajedrez, dijo que “gracias al apoyo de Iderbol nuestros ajedrecistas han competido nacional e internacionalmente dando muy buenos resultados. De esta forma seguimos preparándonos con todo para dar seis medallas de oro en los Juegos Nacionales de 2019, en donde vamos con todo”.

Son atendidas: Osorio

Jairo Osorio, gerente de Iderbol, afirmó que: “cuando llegamos al instituto no había presupuesto para el CERCA, que será intervenido próximamente para que quede en excelentes condiciones”.

El gerente precisó que que “los apoyos a las ligas son en virtud de los resultados, a todas se les atiende. Entre mejores resultados más apoyo, los recursos no son infinitos, son finitos y hay que maximizarlos. Ligas que dan buenos resultados reciben grandes apoyos. Yo atiendo a todos los presidentes mañana, tarde y noche. Queremos que el deporte avance".

¿Y el futuro?

Bolívar viene de ser cuarto en los Juegos Nacionales 2015 y es sede de las próximas justas en 2019, en donde aspira a ser protagonista. Si los deportistas no reciben el respaldo que necesitan difícilmente se podrá retener el cuarto puesto. Hay preocupación entre una gran parte de la familia del deporte.