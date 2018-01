Cristiano marca doblete y el Madrid golea en Valencia

Cristiano Ronaldo marcó dos veces de penal y el Real Madrid tomó aire en la liga española al golear el sábado por 4-1 en cancha del Valencia, aunque sigue prácticamente sin opciones de revalidar su título de campeón.

Pese a perder, los valencianistas se mantienen por ahora terceros en la clasificación con 40 puntos, mientras que el equipo de Zinedine Zidane cuenta 38 como cuarto posicionado.



Eso sí, el Madrid tiene un partido pendiente, correspondiente a la 16ta fecha, y se reencontró con el triunfo en la liga solo tres días después de caer sorpresivamente eliminado en cuartos de final de la Copa del Rey frente al vecino Leganés.



El Barcelona, que recibe el domingo al Alavés, sigue liderando el campeonato con 54 puntos por la 21ra fecha, pero al menos los "merengues" acortaron a dos unidades su diferencia con el Valencia, precisamente el próximo rival del Barsa en la semifinal copera.



Cristiano, quien no marcaba fuera de casa en liga desde el 14 de octubre, al fin amplió su cuenta goleadora con dos penales transformados a los 16 y 38 minutos, mientras que el equipo "ché" recortó gracias a Santi Mina a los 58, antes de que Marcelo (84) y Toni Kroos (89) cerraran el marcador.



"Hemos jugado algunos partidos muy mal, pero otros no tanto. Salimos fortalecidos. Nunca perdimos la personalidad", valoró el arquero costarricense del Madrid, Keylor Navas. "La liga es muy difícil pero no vamos a tirar nada. En el Madrid, nunca nos damos por vencidos".



En el anterior partido de la jornada, Ivi López anotó dos veces en los 10 minutos finales y el Levante remontó para empatar 2-2 con Deportivo de La Coruña, que no pudo capitalizar los goles previos de Adrián López y Florín Andone a los 19 y 45 minutos, respectivamente.



López marcó a los 80 y 84 y dejó al Depor en la zona de descenso con 17 puntos, dos menos que el Levante.



El Valencia-Madrid fue de lo más equilibrado hasta que el marcador quedó alterado por la señalización de dos penales a favor de los visitantes, convertidos ambos con total solvencia por Cristiano.



Mandó Geoffrey Kondogbia en el tramo inicial por los valencianistas, y el francés casi marcó tras recortar a dos contrarios y soltar un derechazo desde la frontal del área, pero respondió con una buena parada Navas, y a partir de allí el Madrid fue ganando en protagonismo.



Los "merengues" encontraron un filón por el flanco derecho de la zaga local, donde Martín Montoya no acertaba a cerrar el lateral, quedando además victimizado en el letal contragolpe de Cristiano, quien embolsó un rechace de un tiro de esquina valencianista y condujo el contragolpe hasta forzar el derribo en el área del defensor, tras apoyarse en Marcelo y Karim Benzema.



El astro portugués engañó al arquero desde los once metros y puso arriba al Madrid, quien seguramente salió beneficiado en la transición por el retraso en la reincorporación a la cancha del argentino Ezequiel Garay tras recibir un golpe.



Rodrigo Moreno podía haber adelantado previamente al Valencia con un disparo alto, y tampoco atinó luego en un cruce de Mina, con el arco desprotegido.



Pero para entonces el Madrid ya ganaba 2-0, gracias otro torpe choque de Montoya con Cristiano en pugna por un balón aéreo en el área. Señalada nuevamente la pena máxima, Cristiano repitió celebración, esta vez tras un disparo raso y junto al poste, lejos del alcance de Neto.



Navas salvó un zurdazo de Gonzalo Guedes al filo del descanso, que aprovecharon los de Zidane para reagruparse, amenazando de nuevo tras la reanudación con un zarpazo al lateral de la red de Benzema.



Irritados con el árbitro, los aficionados y jugadores del Valencia se pasaron de revoluciones durante el segundo tiempo, expuestos a que cualquier acción individual del Madrid decidiera definitivamente la contienda.



Pero donde no llegó el juego sí alcanzó el instinto goleador de Mina, quien se avanzó a Nacho Fernández en tiro de esquina para recortar de cabeza, provocando que aparecieran de nuevo las dudas en las filas madridistas.



Con la cancha de repente inclinada, el goleador volvió a amenazar con un zurdazo cruzado y solo Navas evitó a contrapié que nivelara Dani Parejo, sutil en la colocación desde la frontal.



Tuvo el tercero Cristiano a centro de Bale, pero atajó Neto, y se encargó de subirlo finalmente Marcelo, tras brillante combinación con Marco Asensio y remate cruzado.



El cuarto fue obra de Kroos, con disparo ajustado desde fuera del área tras apoyarse en Mateo Kovacic.



"Nos faltó fuelle. Es un resultado muy abultado, pero hay que estar orgullosos y pensar ahora en la Copa. Llevamos un año muy bueno, no podemos decaer ahora. Hay que seguir confiando en nosotros mismos", dijo Mina.