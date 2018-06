Críticas a la televisión iraní por censurar a Carles Puyol

El vicepresidente del Parlamento de Irán, Alí Motaharí, criticó hoy a la Organización de la televisión nacional del país por haber evitado la presencia prevista de Carles Puyol en el programa deportivo iraní del Mundial 2018.

Motaharí, en una carta dirigida al presidente de la televisión nacional, Alí Askarí, dijo que "el tema de la invitación a Carlos Puyol, experto y exjugador del equipo nacional del fútbol de España, y finalmente su cancelación tras haberlo anunciado es muestra de un gobierno feudalismo o la obediencia de afuera de la Organización", informó la agencia iraní, ISNA.



El miércoles, 20 de junio, durante el partido de Irán-España, Puyol iba a presentarse para analizar el partido, en un programa especial de deportes iraní llamado "2018" que ha comenzado con el motivo del Mundial de 2018.



Horas antes del partido los medios locales informaron de que la presencia de Puyol había sido cancelada por no haber llegado a un acuerdo con él.



Tras la cancelación de la presencia de Puyol, el presentador y narrador más famoso del fútbol de Irán, quién también lleva a cabo el programa "2018", Adel Ferdosi Pour, no se presentó en el programa, aunque minutos antes del comienzo del partido Irán-España apareció y pidió disculpas al público por la cancelación de la presencia de Puyol.



"Siento lo ocurrido y pido disculpas a todos los espectadores" dijo Ferdosi Pour y agregó que "a pesar de los esfuerzos llevados a cabo, no fue posible que Carlos Puyol se una a nosotros en el programa 2018".



Respecto al motivo de la cancelación de la presencia de Puyol, Morteza Mir Baqerí, explicó que la presencia del exfutbolista portugués Luis Figo en un programa del año pasado ocasionó mucha polémica en el país por la paga y tras ello el tema se concluyó en no invitar a futbolistas extranjeros.



Mir Baqerí explicó que la decisión final se concluyó en que "invitar a expertos extranjeros a participar en programas deportivos y pagar varios cientos de millones por algunos minutos, incluso si se lleva a cabo por un patrocinador, está prohibido y se opone a las políticas del medio nacional".