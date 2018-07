Cuba llega como favorita para ganar el oro en béisbol de Juegos Centroamericanos

La selección cubana de béisbol llega a los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe como gran favorita para alzarse con la medalla de oro, una supremacía que ha impuesto en 15 de las 22 ediciones anteriores de estas justas regionales.

Solo uno de los éxitos de Cuba en el béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe fue en su propia casa: 1930. Ganó también en México (1926), San Salvador (1935), Panamá (1938), Guatemala (1950), San Juan (1966), Panamá (1970), Santo Domingo (1974), Medellín (1978), Santiago de los Caballeros (1986), México (1990), Ponce (1993), Maracaibo (1998), Cartagena (2006) y Veracruz (2014).

Además, suma una medalla de plata en La Habana (1982), una de bronce en Barranquilla (1946) y un cuarto lugar en Kingston (1962), en la que ha sido su peor participación. Vale anotar que en cuatro ediciones el poderoso equipo isleño no hizo parte de los Juegos de México (1954), Caracas (1959), San Salvador (2002) y Mayagüez (2010).

La isla antillana acumula la friolera de 43 juegos seguidos sin perder en los Centroamericanos y del Caribe. Esto ocurrió por última vez en 1982, cuando cayó 2-1 en su debut ante Panamá, y posteriormente 3-2 ante Puerto Rico. La medalla de oro se la llevó República Dominicana y Cuba, que fue país anfitrión, debió conformarse con la medalla de plata.

En 1946, cuando Barranquilla fue por primera vez sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Cuba fue derrotado dos veces por Colombia, que a la postre se coronó campeón. Las dos derrotas a los cubanos se las propinó el legendario lanzador Carlos 'Petaca' Rodríguez, ganador por blanqueada de ambos encuentros, un hecho único en la historia de estas justas.

'Petaca' le ganó 1-0 el primer juego a Cuba y tres días más tarde le repitió la dosis por 2-0, en 11 entradas.

Setenta y dos años después, Cuba vuelve a Barranquilla en busca de su tercer título en Colombia en Juegos Centroamericanos y del Caribe. El primero lo obtuvo en Medellín 1978 apoyados en la producción ofensiva de Antonio Muñoz, quien terminó con promedio de .714 y de Pedro José Rodríguez, recordado por haber conectado 15 jonrones en 10 juegos.

En 1986, en Santiago de los Caballeros, Cuba volvió a mostrar su supremacía basado en el poder ofensivo de Orestes Kindelán, el cual terminó con promedio de .533. Este registro lo repitió cuatro años después, en México, en donde ganó la triple corona: la de bateo, la de cuadrangulares (7) y la de carreras impulsadas (18). El zurdo Jorge Luis Valdés también se destacó al sumar tres victorias y no permitir carreras limpias.

Cuba volvió a coronarse en Cartagena 2006, con un equipo que contó en sus filas con Yulieski Gourriel, quien también hizo parte del elenco que se coronó en Veracruz 2014. Gourriel, junto a su hermano Lourdes, abandonó el equipo cubano en plena Serie del Caribe de 2016 y en julio del mismo año firmó un contrato de cinco temporadas con los Astros de Houston.

Del equipo que se tituló campeón en Veracruz 2014, ocho estarán en Barranquilla. Son ellos los receptores Yosvani Alarcón, Frank Morejón y Yulexis La Rosa; los jardineros Frederich Cepeda y Roel Santos; el torpedero Yordan Manduley y los lanzadores Yoanis Yera y Freddy Asiel Álvarez.

De estos, Cepeda, Alarcón, Santos, Yera, Álvarez estuvieron en junio pasado en la serie que Cuba disputó con Colombia en el estadio Édgar Rentería de Barranquilla.

CALENDARIO DEL BÉISBOL

Viernes 20 de julio

10:00 a.m. Panamá vs. Rep. Dominicana

3:00 p.m. México vs. Cuba

8:00 p.m. Colombia vs. Nicaragua

Sábado 21 de julio

10:00 a.m. Puerto Rico vs. Venezuela

3:00 p.m. Cuba vs. Panamá

8:00 p.m. Colombia vs. México

Domingo 22 de julio

10:00 a.m. México vs. Nicaragua

3:00 p.m. Venezuela vs. Rep. Dominicana

8:00 p.m. Puerto Rico vs. Cuba

Lunes 23 de julio

10:00 am. Nicaragua vs. Venezuela

3:00 p.m. Rep. Dominicana vs. Puerto Rico

8:00 p.m. Panamá vs. Colombia

Martes 24 de julio

3:00 p.m. Puerto Rico vs. México

8:00 p.m. Cuba vs. Venezuela

Miércoles 25 de julio

10:00 a.m. México vs. Panamá

3:00 p.m. Nicaragua vs. Rep. Dominicana

8:00 p.m. Venezuela vs. Colombia

Jueves 26 de julio

10:00 a.m. Nicaragua vs. Panamá

3:00 p.m. Colombia vs. Puerto Rico

8:00 p.m. Rep. Dominicana vs. Cuba

Viernes 27 de julio

10:00 a.m. Cuba vs. Nicaragua

3:00 p.m. Panamá vs. Puerto Rico

8:00 p.m. México vs. Venezuela

Sábado 28 de julio

10:00 a.m. Puerto Rico vs. Nicaragua

3:00 p.m. Venezuela vs. Panamá

8:00 p.m. Rep. Dominicana vs. Colombia

Domingo 29 de julio

3:00 p.m. Rep. Dominicana vs. México

8:00 p.m. Colombia vs. Cuba.