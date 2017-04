Daniela Ospina afirma que James Rodríguez quiere seguir en el Real Madrid

En un evento de modas, Daniela Ospina fue abordada por los medios de comunicación españoles quienes no dudaron en preguntarle sobre el futuro del 10 del Madrid y de la Selección Colombia.

Al preguntarle por el estado de ánimo de James y sobre su continuidad en el equipo, Ospina expresó: "James está súper feliz, siempre está trabajando intentando mejorar" y añadió "Yo no puedo asegurar nada, pero de que quiere seguir, sí quiere continuar."

Por otra parte, afirmó sentirse feliz en la capital española y no dudó en confirmar que se quiere quedar viviendo en el país "A mi me encanta Madrid, estoy súper contenta, me gusta España y quiero quedarme aquí..."

Sin embargo dejó claro que el único que decide es su esposo "El es muy centrado y creo que es una decisión muy personal porque el que está sintiendo todo es él, el que sabe las circunstancias, es muy personal, uno simplemente apoya y está incondicional".