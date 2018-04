Danilsa De Oro: "el ñame y la yuca me dan fuerzas para remar"

Vino a estudiar a Cartagena y se enamoró del mar.

Así describe Danilsa De Oro Montes su primer contacto con el Paddleboard, deporte que le apasiona y con el que se perfila a ganar una medalla de oro en los Juegos Nacionales 2019.

La joven, quien nació en el municipio de San Juan, nunca imaginó que hoy sería una de los grandes referentes del equipo de surf de Bolívar que se prepara para dejar bien en alto los colores del departamento en la justa deportiva más importante del país.

“Yo vine a esta ciudad a estudiar mi carrera de administración en la Universidad de Cartagena, pero de un momento a otro, sin buscarlo, quedé flechada por las olas del mar”, comenta Danilsa, de 22 años, quien ya terminó su carrera profesional, pero que ahora no puede desligarse del surf, su gran pasión.

Espíritu competitivo

De niña siempre estuvo metida de lleno con el deporte. “Yo jugué fútbol, voleibol, atletismo y natación. Siempre he tenido espíritu competitivo”, comenta la joven que mide un metro con 70 centímetros, pesa 58 kilogramos y calza 38.

“Ahora estoy en el paddle board y soy feliz. La fuerzas para remar duro me la dan el ñame y la yuca que comí toda mi vida en mi San Juan del alma”, comenta.

¿Cómo inició todo con el paddle board?

- Fue hace tres años cuando empecé a trabajar en una tienda de calzado en Bocagrande. Yo todos los días almorza en la playa, en donde conocí a dos entrenadores de surf: Roger López y Armnando Sierra, de quienes me hice amiga, Un día me invitaron a entrenar y me metí de lleno.

¿Cuándo representaste por primera vez a Bolívar?

- En agosto del año pasado, en los Juegos Mar y Playa de Tumaco, quedé de tercera. Fue mi primera competencia y reconozco que sentía nervios, las competencias fueron durísimas y había mucho viento en contra.

¿Cómo ha sido su evolución en este deporte?

- Excelente. Un mes después participé en el Nacional de Paddleboard en Cartagena y quedé de primera, en febrero participé en una Válida Nacional de Surf, también realizado en esta ciudad, y otra vez me quedé con el primer lugar; luego estuve en la II Válida Nacional de Surf en San Bernardo del Viento (Córdoba) y también fui campeona.

Pensando en grande

Los logros la han vuelto más competitiva aún. Entrena seis días a la semana, tres de ellos en el agua y tres en el gimnasio.

“En el agua hago circuitos largos, en donde practico mi técnica. En el gimnasio realizo fortalecimiento lumbar, de abdomen, piernas, brazos. Soy muy dedica a lo que hago”, agrega Danilsa, quien ingresó en el programa de Apoyo de Altos Logros de la Gobernación de Bolívar.

Siente que si sigue entrenado así será oro en los Juegos Nacionales 2019. “Mira... la pelea es con María De Rosario Guerrero (Córdoba), la actual campeona y a quien ya le he ganado en varias válidas nacionales. Yo me visualizo a futuro compitiendo y ganando internacionalmente, pero primero quiero dejar una huella.

La vida le sonríe

Es hija de Miguel De Oro, de profesión maestro de obra, y de Helena Montes, ama de casa.

“Si no hubiera pasado en la Universidad de Cartagena nunca hubiera podido pasar en una universidad privada porque no había plata para hacerlo. Hoy, gracias a Dios, soy una profesional y, además, tengo en este deporte mi todo y soy feliz”, remata.