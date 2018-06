Definido el calendario del segundo semestre de la Liga Águila II

La División Mayor del Fútbol colombiano definió el calendario de la Liga Águila II- 2018 de la fase del 'todos contra todos', la cual iniciará el fin de semana del 22 de julio, una semana después de que se juegue la final de la Copa Mundial de la FIFA Rusia-2018, y se extenderá hasta el 11 de noviembre.

La primera fecha tendrá como juego atractivo el enfrentamiento entre los dos finalistas del primer semestre Atlético Nacional y Deportes Tolima, quienes se volverán a encontrar en el estadio Atanasio Girardot, en donde el conjunto 'pijao' se consagró campeón.

También se enfrentarán Millonarios vs. Chicó, Huila vs. Medellín, Envigado vs. Cali, Pasto vs. Rionegro, Bucaramanga vs. Junior, Jaguares vs. Once Caldas, Alianza Petrolera vs. Equidad, América vs. Leones y Patriotas vs. Santa Fe.

De esta forma, los 20 equipos de la primera división ya conocen el camino que deberán recorrer a lo largo de este semestre para llegar a las finales de la Liga, con miras a la segunda estrella del año.

Sin embargo, algunos de estos encuentros podrían tener modificaciones por los compromisos internacionales que tienen Millonarios, Deportivo Cali, Santa Fe y Junior por Copa Sudamericana, y Atlético Nacional por la Copa Libertadores.

Asimismo, también quedó establecido el calendario para el Torneo Águila de la segunda división con las 15 fechas de los partidos de vuelta del 'todos contra todos'.

Esta fase del torneo de ascenso iniciará el 21 de julio y se extenderá hasta el 13 de octubre, en donde quedarán definidos los ocho equipos que jugarán las fases finales con miras a ascender a la máxima categoría del fútbol colombiano.

En la primera fecha se enfrentarán Fortaleza vs. Pereira, Barranquilla vs. Llaneros, Quindío vs. Cúcuta, Atlético vs. Bogotá, Tigres vs. Cortuluá, Unión Magdalena vs. Valledupar, Orsomarso vs. Cartagena y Real Santander vs. Popayán.

CLÁSICOS DE LA LIGA ÁGUILA

Definido el calendario del segundo semestre de la Liga Águila también se conocieron los 'clásicos' que se jugarán en esta fase del todos contra todos, en donde se encuentran los equipos más representativos del país y que representan un gran atractivo para las hinchadas.

El primero en disputarse será Santa Fe vs. Nacional (2 fecha), América vs. Santa Fe (fecha 3), Nacional vs. Millonarios (fecha 4), América vs. Nacional y Millonarios vs. Cali (fecha 5), América vs. Millonarios (fecha 6), Millonarios vs. Junior (fecha 9), Santa Fe vs. Cali (fecha 12), Medellín vs. Nacional (fecha 13), Nacional vs. Cali (fecha 14), Cali vs. América (fecha 15), Nacional vs. Junior (fecha 16), Junior vs. América (fecha 17), Millonarios vs. Santa Fe (fecha 19).