Deportistas bolivarenses, preocupados por recorte de presupuesto

¿Preocupación?: sí

La familia del deporte colombiano no se conforma con la nueva versión del Gobierno porque la última respuesta o aclaración no es positiva. La razón: no se suma, se resta.

El revuelo que causó hace unos días el recorte del presupuesto para el deportista por parte del Gobierno nacional a partir de 2018 sigue siendo tema de conversación. La noticia aún es comentada en los corrillos de las diferentes ciudades.

Inicialmente se había dicho que de $530 mil millones se pasaría a $183 mil millones, lo cual quería decir 347 mil millones de pesos menos. Eso “enfureció” literalmente a los deportistas. Luego, Baltazar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano, aseguró que el recorte era de unos 6 mil millones de pesos y que la mayoría era en infraestructura.

Tanto Baltazar como Clara Luz Roldán, directora de Coldeportes, han dicho que el Gobierno para el 2018 garantizó el mismo apoyo al deporte de alto rendimiento y todo lo concerniente al Ciclo Olímpico.

Pero si se tiene en cuenta que el presupuesto para el deporte colombiano es uno de los más bajos en Surámerica, entonces estamos al frente de una situación bien comprometedora pensando en un mejor futuro.

Momento de gloria

Colombia ganó tres medallas de oro, dos de plata, tres de bronce y 13 diplomas en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016 superando así las expectativas que tenía la delegación nacional, tercera de Latinoamérica.

Los oros fueron ganados por Caterine Ibargüen (atletismo), Mariana Pajón (BMX) y Óscar Figueroa (levantamiento de pesas).

Las platas se las colgaron Yuberjén Martínez (boxeo) y Yuri Alvear (judo), mientras que los bronces Ingrit Valencia (boxeo) Luis Javier Mosquera (pesas) y Carlos Ramírez (BMX).

Vivimos un momento de gloria, pero qué se viene para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 si el Gobierno Nacional le apunta a la reducción en 2018. ¿Qué pasará en 2019?.

6 mil millones de pesos menos son un golpe al mentón al deporte, así Baltazar y Roldán quieran minimizar el impacto.

Opiniones

En Cartagena, atletas bolivarenses que hacen parte de seleccione Colombia se refirieron al tema.

Andrés Jiménez, patinador de la selección Colombia, sostuvo que: “el deporte en Colombia ha venido creciendo año tras año y esto se ha dado gracias a que se venían realizando mejoras en el apoyo a los deportistas y podíamos tener condiciones aptas para prepararnos. El deporte es paz, unión, cultura, e muy triste recibir noticia de reducciones y no de adiciones”.

André Pila, arquero de la selección Colombia, afirmó que: “es muy frustrante ver que a nuestro deporte colombiano le recortan el presupuesto en el mejor momento, es increíble ver como está situación nos esta envolviendo a todos los deportistas que siempre debemos estar apoyados al 100.

uestros entes deben de buscar la manera de motivarnos de no envolvernos en las afectaciones del país, ya que por medio de esta linda carrera hacemos vibrar de alegría a todo un país”.

Giselly Landázuri, atleta de selección Colombia, apuntó que: “me parece absurdo y equivocado el recorte al presupuesto del deporte para el 2018. Estamos pasando por la mejor temporada en resultados deportivos y salen con esa bobada. El deporte es un pilar para el desarrollo de los países.

Deportistas, este un llamado de atención a levantarnos y luchar sin violencia por la no destrucción de nuestros sueños”.