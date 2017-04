Deportistas de Bolívar le apuestan a la paz

La Asamblea General Naciones Unidas en el 2013 declaró el 6 de abril como el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz para concienciar acerca del papel que el deporte puede desempeñar en la promoción de los derechos humanos y el desarrollo económico y social.

Colombia ha avanzado mucho en su desarrollo deportivo y Bolívar ha hecho un gran aporte con sus deportistas en los últimos años.

Muchos son los atletas que nos representan con gallardía en los diferentes torneos nacionales e internacionales. Ellos no paran de ganar, lo hacen una y otra vez, convirtiéndose en orgullo nuestro, pues visten los colores de Bolívar.

El Universal les consultó sobre esta fecha en la que se impulsa el deporte para hallar la paz y ayudar al crecimiento social y económico de nuestra región.

A Andrés Pila, quien ha ganado cinco medallas de oro en Juegos Nacionales y participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, la violencia le jugó una mala pasada, pues siendo apenas un niño un grupo al margen de la ley asesinó a su padre Teódulo Lemus en Montería (Córdoba).

Hoy Pila utiliza el deporte para enviar un mensaje de paz a donde va. Con esta herramienta ha salido adelante y es un joven feliz.

“El deporte es la mejor herramienta para combatir la delincuencia, en el mundo no se debe combatir con balas sino con actividades deportivas. A donde voy siempre le digo a los niños que en vez de aceptar un arma tomen un implemento deportivo y busquen así un mejor futuro. Eso es paz”, dice Pila.

Giselly Landázuri, gran referente del atletismo de Bolívar, quien la misma Catherine Ibargüen ha dicho será su sucesora en el salto triple, tiene claras sus ideas.

“El deporte no solo me formó como atleta sino que me dio mi carácter y herramientas como la responsabilidad, pasión y disciplina por las metas y sueños propuestos, impactando no solo mis resultados deportivos sino mi entorno familiar y cultural”, asegura.

María Alejandra Marín, una de las mejores jugadoras de voleibol en Colombia y quien juega en la Liga Profesional de Francia, explica porque considera que el deporte es símbolo de paz.

“El deporte une personas, culturas, países. Además nos enseña valores como respeto y compañerismo, lo que conlleva a que tengamos una mejor convivencia. Para que en mi entorno haya paz me rodeo de personas que aporten cosas positivas a mi vida y además transmito alegría”, afirma.

Rusmeris Villar, otra bolivarense que ha sido exitosa con las pesas, expresó que “el deporte se ha convertido en una herramienta para mejorar nuestra calidad de vida, a aspirar a cosas que nunca imaginaste tener y así tener un futuro mejor y ser una mejor persona”.

Andrés Jiménez, múltiple campeón mundial de patinaje, puntualizó que: "Gracias al deporte me gusta hacer las cosas con fe, disciplina, esfuerzo y determinación, comparto lo que voy aprendiendo con los demás, por lo que pienso que de una u otra forma son cosas importantes para dar un buen ejemplo y aportar un granito de arena para fomentar los buenos valores que nos guían por una vida de paz".