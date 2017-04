Diana Ahumada jugará en el FC Barcelona

Tres jugadores colombianos han vestido la camiseta del Real Madrid: Freddy Rincón, Edwin Congo y James Rodríguez, pero ningún hombre ha podido llegar al Barcelona de España, una hazaña que cumplirá en agosto próximo la futbolista bogotana Diana Ahumada.

Estudiante de último grado del Colegio Eduardo Santos, de la localidad de Los Mártires, en Bogotá, con 18 años de edad, Diana fue confirmada como nueva jugadora del FC Barcelona para la temporada 2017-2018, a pesar de no sumar experiencia en ligas aficionadas locales, ni en selecciones Colombia.

“Siento mucha alegría, satisfacción porque a pesar de la lesión no me rendí en luchar por mi sueño, luché muchísimo por eso, de hecho sacrifiqué estar en selecciones Bogotá y, tal vez, selecciones Colombia, por cumplir este sueño y por eso el sentimiento de hoy no tiene descripción, es muy grande”, reconoció Diana.

El fichaje de la colombiana se dio luego de cumplir con unas pruebas de la Academia Avatar de Cataluña hace tres años, cuando sufrió una lesión y tuvo que regresar a Bogotá a recuperarse, proceso que tardó un año y luego de estar 100% “los volví a llamar, les envié más videos y fotos, hasta que me respondieron con un correo que me contrataban para la temporada 2017-2018, por un año”, explicó la delantera bogotana, quien admitió que cuando recibió el correo lo vio una y otra vez porque no creía la noticia.

Ya con la confirmación, Diana se unió al club Futuro Soccer, reserva de Santa Fe femenino, para prepararse de la mejor forma hasta agosto, cuando terminará el colegio y viajará a España para cumplir el sueño que nació a los cuatro años, cuando empezó a enamorarse del balón.

“Me dijeron que llegaba como suplente, así que las expectativas son dar la pelea por ser titular y así ganarme un lugar para renovar el contrato por varios años y ser llamada a la Selección Colombia”, concluyó Diana, quien también es personera de su colegio y ahora podrá decir que vestirá la misma camiseta que tiene Lionel Messi, Neymar y Luis Suárez.