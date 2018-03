Didier Drogba pide en Colombia apoyar las iniciativas que promuevan la paz

El exfutbolista marfileño Didier Drogba pidió hoy apoyar las iniciativas que promuevan la paz, al tiempo que se mostró complacido de estar en Colombia para promover programas de la Cancillería que buscan proteger por medio del deporte a menores de edad en riesgo de reclutamiento forzoso.

"Por favor apoyen este tipo de iniciativas que están enfocadas a promover la paz", dijo Drogba luego de dictar un taller de fútbol a niños en una de las playas de Cartagena de Indias, en donde fue recibido esta madrugada por las viceministras de Relaciones Exteriores, Patti Londoño, y la de Asuntos Multilaterales, Adriana Mendoza.



"Estoy muy, muy, muy feliz de estar aquí hoy. No puedo esperar para reunirme con mi gente", manifestó el exdelantero de Costa de Marfil.



Drogba es la estrella de la campaña "Champion for peace", del programa internacional "Peace and sport", una iniciativa que nació en el principado de Mónaco y que ayuda a niños y jóvenes del mundo a través del deporte.



El marfileño presentó la tarjeta blanca, símbolo de deporte y paz en el mundo y aseguró que él como jugador sabe muy bien qué es la tarjeta roja y la tarjeta amarilla "pero la tarjeta blanca es justamente algo que se debería promover porque es promover la paz".



En horas de la tarde de este domingo Drogba acompañará al Príncipe Alberto II de Mónaco, a la canciller colombiana, María Ángela Holguín; y al presidente de la organización internacional Peace and Sport, Joël Bouzou, en el torneo de rugby "sevens", que reúne a jóvenes que han participado en intercambios deportivos promovidos por Colombia.



Esa iniciativa, "Diplomacia Deportiva y Cultural de la Cancillería", ha permitido que más de 1.539 menores y 287 entrenadores y maestros de música hayan hecho 120 intercambios en 45 países.



Según información del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, la visita del Príncipe y de Drogba, fue motivada por el premio que recibió en Mónaco la Cancillería colombiana a manos de Peace and Sport en diciembre pasado por su trabajo en la promoción del deporte.