Dominicana y Estados Unidos, campeones del Panamericano de Béisbol

La final no se jugó: el coletazo de la tormenta tropical Harvey lo impidió, pues la permanente lluvia dejó el terreno de juego del estadio 11 de Noviembre en malas condiciones.

Así las cosas, amparado por el reglamento, se decretaron dos campeones: República Dominicana y Estados Unidos, los mismos que llegaron a la final del Panamericano de Béisbol Sub-15 que finalizó ayer en Cartagena.

Antes de la lluvia, Cuba superó 6-1 a Panamá y fue tercero.

Los clasificados

Colombia no pudo lograr el sueño de lograr el cupo al Mundial de Béisbol a realizarse en República Dominicana.

Sí lo hicieron: Estados Unidos, Cuba, Panamá y Brasil, que fue quinto en el hexagonal final. República Dominicana por ser anfitrión ya tenía su casilla asegurada.

Tristeza local

Colombia fue sexta, no le alcanzó, no pudo hacer valer su condición de local para asegurarse en un certamen en el que solo estarán los mejores.

La novena anfitriona no bateó, pero tampoco tuvo un buen desempeño defensivo, en donde cometió más de 15 errores.

Buelvas, el mejor

El mejor bateador de Colombia fue Briam Buelvas, quien en la primera fase presentó average de .350, con un cuadrangular y 7 carreras empujadas.

Buelvas juega como jardinero central, nació en Montería y, además, practica atletismo y natación.

Los bolivarenses

Bolívar tuvo a 7 peloteros en el equipo de Colombia. Son ellos: Armando Jiménez (receptor), Ricardo Rivera (primera base), Darwin Chico (tercera base), Kevin Torres (segunda base), Andrés Carrillo (lanzador), Diego Chiquillo (lanzador) y John Brand (lanzador).

Lo que viene

Los peloteros colombianos se integrarán a trabajos en sus respectivas ligas.

No se pudo con el sueño de ir al Mundial de Dominicana, pero el sueño de llegar a la Gran Carpa aún continúa.

Muchos de ellos, si se esfuerzan al ciento por ciento, seguramente tendrán el chance de firmar con organizaciones de las Grandes Ligas.

Hay talento

Ahora es que viene lo bueno, pues Colombia ha demostrado que tiene mucho talento en el béisbol como para pensar en grande.

De aquí -quien quita- saldrán los futuros Édgar Rentería, Cabrera, Solano, Teherán, Quintana, Urshela y compañía....