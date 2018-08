El balance de Colombia en los Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla

El deporte colombiano nunca deja de sorprender. En cada cita del ciclo olímpico siempre hay buenas noticias, siempre hay deportistas destacados y siempre hay avance en el propósito de ser potencia deportiva continental, como quedó demostrado en los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe que concluyeron este viernes en Barranquilla.

Si bien el primer objetivo de estar entre los 90 y 100 oros no se alcanzó, el siguiente sí se superó en buena medida, porque los 79 oros, 93 platas y 97 bronces ganados en estas dos semanas en Barranquilla superaron la cuenta conquistada hace cuatro años en Veracruz-2014, cuando el Equipo Colombia se quedó con 70 oros, 75 platas y 78 bronces.

“Es un trabajo alentador, porque el deporte siempre produce alegrías y satisfacciones. Siendo parte de los colombianos que tenían la expectativa de que tuviéramos la mejor participación de la historia en cuanto a resultados, infortunadamente no se nos dieron a pesar de la localía y las exitosas presentaciones en los eventos anteriores, por varios factores que no son disculpa”, aseguró Baltazar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano.

Medina agregó que esos factores fueron: “para que la gente entienda un poco lo que ha pasado, a parte de las lesiones de atletas clave como Mariana Pajón, Yuri Alvear y Óscar Figueroa, es que la exitosa participación en los Juegos Suramericanos en algunos deportes no nos permitió que los deportistas tuvieran su descanso para volver a coger la forma deportiva para llegar en plenitud a Barranquilla”.

El título de los Juegos regresó a México, que tras la derrota que sufrió en casa contra Cuba hace cuatro años y al ser superado por Colombia en los Juegos Panamericanos de Toronto-2015, dispuso lo mejor de su país deportivo para conquistar la corona centroamericana y la logró con autoridad, con 132 oros, 118 platas y 91 bronces.

Esta fue la victoria 11 de México en las 23 ediciones de los Juegos, que tiene las otras 12 en poder de Cuba, los dos países que dominan esta zona del deporte continental. Los cubanos escoltaron de lejos a los mexicanos en Barranquilla, con 102 oros, 72 platas y 68 bronces, con Colombia siempre respirando cerca, aunque al final estiró la diferencia.

El crecimiento colombiano se da en el número de medallas propias y en el recorte a Cuba, porque con México se perdió terreno. Hace cuatro años, cuando México fue local, la diferencia en oros con Colombia fue de 45 y en Barranquilla subió a 53, mientras que contra Cuba pasó de 53 a 23 oros, con la gran actuación del atletismo colombiano, deporte en el que la isla tiene su mayor potencial histórico.

Una de las explicaciones para que los Juegos no hayan sido mejores para el país, fue la notable ausencia de medallistas olímpicos, porque a la baja por lesión de Mariana Pajón, se sumó la de Yuri Alvear, así como la de Óscar Figueroa, Óscar Muñoz y Luis Javier Mosquera, quienes suelen estar en el escalón más alto del podio.

Pero ante la ausencia individual de figuras notables, la delegación nacional mostró en la 'Arenosa' otra faceta que casi no era explorada y que confirmó el talento del deportista colombiano para los deportes de conjunto, con las actuaciones destacadas del baloncesto, voleibol, fútbol, polo acuático y rugby.

Si bien los deportistas colombianos no pudieron festejar el tercer título consecutivo de ciclo olímpico tras las coronas de los Juegos Bolivarianos Santa Marta-2017 y los Juegos Suramericanos Cochabamba-2018, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla-2018 se volvió a ver la evolución deportiva por deportes, con varios que cumplieron, otros que sobrecumplieron y algunos que sorprendieron por quedar en deuda.

DEPORTE POR DEPORTE

Colombia asistió a 33 de los 36 deportes convocados para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla-2018, con ausencia en bádminton, hockey sobre césped y pelota vasca, así como en la disciplina deportiva del baloncesto 3x3, que se deriva del baloncesto tradicional, como nueva alternativa para Tokio-2020.

De los 33 deportes a los que asistió Colombia en su casa, al menos en 29 sumó medalla de algún color, siendo sólo remo, pentatlón moderno, balonmano y sóftbol los que no sumaron preseas, mientras que de los 29 que subieron al podio, 19 escalaron al menos una vez al primer cajón para reclamar la medalla de oro.

Como ya es habitual, el deporte más ganador de Colombia fue el levantamiento de pesas, que con un reglamento ajustado de manera especial para entregar dos medallas por categoría, una en el envión y otra en el arranque, sin premiar el total que da la medalla de los Juegos Olímpicos, el equipo colombiano conquistó 13 oros, nueve platas y tres bronces.

La grata sorpresa se dio en el segundo deporte más ganador, el atletismo, que ante las potencias de las islas, frente a Cuba, Jamaica y demás, se coronó campeón del deporte con 11 medallas de oro, cinco de plata y nueve de bronce, gracias al talento de Caterine Ibargüen, Bernardo Baloyes, Éider Arévalo, Muriel Coneo y el tolimense Jeison Suárez, ganador por primera vez en la historia para Colombia del maratón que cerró el deporte.

Luego aparece otro habitual, el patinaje, que con ocho medallas en la modalidad de carreras y dos en artístico, llegó a 10 preseas doradas, más una plata y un bronce, que consolidan a este deporte en la cumbre del ciclo olímpico, a pesar de ausencias marcadas como Fabriana Arias.

El cuarto deporte fue la natación, que en sus cuatro modalidades: carreras, artístico, clavados y polo acuático, aportó al medallero un total de nueve oros, 15 platas y 8 bronces, con la reina colombiana de los Juegos, Isabella Arcila, quien conquistó cuatro oros, así como el equipo masculino de polo acuático, que se coronó campeón para confirmar el gran momento de los deportes de conjunto.

En el escalafón por deportes aparecieron con aporte de cinco oros el bowling y el ciclismo en todas sus modalidades, en tanto que con cuatro metales dorados estuvo la gimnasia, con tres el boxeo y el taekwondo y con dos la arquería, el karate, la lucha, el rugby, el squash y el tenis de campo. Con un oro se reportaron las Federaciones Deportivas de baloncesto, esgrima, fútbol y golf.

Barranquilla fue el escenario de los deportes de conjunto para Colombia, porque el rugby en la modalidad de siete jugadores se llevó el 100% de la medallería, al ganar en damas y caballeros, mientras que el baloncesto femenino acabó con la hegemonía de toda la historia de Cuba para ser oro, con plata para los hombres, mientras que el fútbol masculino también se quedó con el primer lugar y el voleibol festejó como oros las medallas de plata en ambas ramas.

MULTIMEDALLISTAS

Los eventos de ciclo olímpico siempre marcan la figuración individual de quienes se entrenan para conquistar oros en varias pruebas y ese esfuerzo merece el reconocimiento, que en este ciclo olímpico siempre ha sido para la misma deportista, la nadadora Isabella Arcila, quien como en Santa Marta-2017 y Cochabamba-2018, volvió a ser la mejor de nuestro país.

Con cuatro medallas de oro, tres de plata y una de bronce, Isabella volvió a brillar con la delegación nacional. “Me siento demasiado orgullosa de poder cumplir mis metas en hazañas así de grandes, sobre todo cuando es representando a Colombia, pero esto es sólo la mitad del ciclo olímpico, falta la otra mitad y espero seguir cosechando logros más importantes”, dijo la multimedallista del ciclo olímpico.

Después de Isabella aparece otro nombre casi fijo en este listado, el del gimnasta Jossimar Calvo, quien a pesar de haber sufrido el fallecimiento de su mamá una semana antes, participó y ganó tres medallas de oro, dos de plata y una de bronce. Con tres oros también figura la patinadora Jhoana Viveros.

Con dos metales dorados se reportaron la atleta Caterine Ibargüen, los bolicheros Rocío Restrepo y Óscar Rodríguez, los patinadores Edwin Estrada y Alex Cujavante, la tenista María Paulina Pérez y el joven Isaac Vélez, quien con 19 años de edad sorprendió en la modalidad de poomsae del taekwondo.

LOS QUE SOBRECUMPLIERON

La dirección técnica del Comité Olímpico Colombiano se la jugó esta vez por un ambicioso objetivo de llegar a las 100 medallas de oro y aunque faltaron 21 para ese reto, el segundo propósito de superar las 72 alcanzadas en Veracruz-2014 sí se cumplió, gracias a deportes que cumplieron y otros que sobrecumplieron.

COLPRENSA tuvo acceso a esa proyección dispuesta para los Juegos de Barranquilla y ahora presenta el análisis con el desempeño de cada deporte, con varios que fueron más allá de lo esperado, otros que estuvieron a ras con los resultados y unos que no llenaron las expectativas previas.

Teniendo en cuenta que el objetivo trazado en cantidad de oros no se cumplió, sólo tres deportes lograron la meta de ir por más de lo esperado y fueron más los que no llenaron las expectativas, por esos aspectos que ya comentó antes el presidente del COC, Baltazar Medina.

El deporte que más se destacó de acuerdo con las proyecciones fue el atletismo, al que le pronosticaron seis medallas de oro y llegó a 11, cinco más de lo esperado, gracias a la presencia de los campeones mundiales Eider Arévalo y Caterine Ibargüen, así como el aporte dorado de Bernardo Baloyes, Gerard Giraldo, Mauricio González, Mauricio Ortega, Wálter Viáfara, Muriel Coneo, María Lucelly Murillo y Jeison Murillo.

El segundo deporte que sobrecumplió fue el tenis de campo, al que le dieron un pronóstico de una medalla de oro y llegó a dos, con el dobles mixtos de María Paulina Pérez y Eduardo Struvay, así como el equipo femenino en la Copa de Naciones, con María Camila Osorio, María Fernanda Herazo, Mariana Duque y María Paulina.

Y el tercero fue el histórico oro del baloncesto femenino, que teniendo en cuenta que Cuba había ganado todos los oros de la historia en este deporte, era difícil tener ese primer lugar, pero la Selección Colombia confirmó el ciclo olímpico dorado al vencer en la final a Cuba y alzarse con la corona dorada.

LOS QUE CUMPLIERON

El segundo objetivo planteado, al no poder llegar a la cifra de 100 oros, fue gracias a aquellos deportes que llenaron las expectativas y con el talento de los deportistas completaron el registro dispuesto por el COC, siendo ocho deportes los que ganaron los oros esperados.

Con cinco medallas de oro en el pronóstico, el bowling no sólo cumplió, sino que se coronó campeón del deporte, gracias al aporte dorado de Óscar Rodríguez en individual; Rocío Restrepo en la final de maestras; la terna masculina de Óscar, Manuel Otálora y Andrés Gómez; la terna femenina de María José Rodríguez, Laura Plazas y Anggie Ramírez, y el dobles de Rocío junto con Clara Juliana Guerrero.

El fútbol también cumplió gracias a la rama masculina, que conquistó la medalla de oro que era esperada por el COC, así como el golf que tuvo el oro de Marcelo Rozo en individual y el karate con los primeros lugares de Andrés Rendón y Carlos Sinisterra, quienes se preparan en busca de sus primeros Juegos Olímpicos, porque el karate se estrenará en Tokio.

La lucha en las modalidades de libre y grecorromana también cumplió con los planes, gracias a los oros de Andrea Olaya y Carolina Castillo, en deportes de combate que también permitieron el cumplimiento del taekwondo, que con tres oros tuvo la sorpresa de Isaac Vélez con dos y otro más de Andrea Ramírez. Vélez ganó en individual y en equipos del poomsae junto con Juan Bustamante y Luis Álvarez.

El séptimo deporte que llenó las expectativas fue el rugby, que en la modalidad de siete jugadores y en las dos ramas, masculino y femenino, se alzó con el título para cumplir con la idea de dos oros, de dos posibles y ganar el 100% de lo puesto en disputa y el octavo fue el patinaje, que dio 10 oros y eso se esperaba, aunque con diferente combinación, porque las carreras dieron ocho de los nueve y el artístico compensó con dos, cuando sólo tenía uno en los planes.

LOS QUE NO CUMPLIERON

A diferencia de los dos eventos anteriores, cuando los que no cumplieron fueron menos, en Barranquilla los resultados no se dieron como eran esperados y fueron 11 los deportes que no dieron los oros esperados, con la sorpresa negativa del ciclismo en este listado.

Fueron 15 los oros pactados para el ciclismo en sus cuatro modalidades: ruta, BMX, pista y MTB, que sólo cosecharon cinco, con dos en la pista, uno en el BMX, dos en la ruta y ninguno en la montaña. Sin embargo, en el detalle por cada uno, el BMX cumplió con el oro que le pidieron, la ruta estuvo cerca con dos de los tres pactados, mientras que el MTB no ganó el oro y en la pista estuvo el déficit más alto, pues de los 10, sólo llegaron dos.

Luego aparece la arquería, de la que esperaban cinco oros y sólo llegaron dos, mientras que el ecuestre estaba pronosticado en tres metales dorados y no conquistaron ninguno, el boxeo tenía siete y ganaron tres, el levantamiento de pesas era para 15, pero igual dieron un gran aporte de 13, al igual que la natación, a la que le planearon 11 y dio 10.

El tiro deportivo también se blanqueó cuando era esperado con tres oros, el squash dio el 50 %, porque de cuatro gano dos, en el judo pesó la ausencia de Yuri Alvear y no cumplió con el oro que tenía en plan, al igual que la esgrima, que de dos, ganó uno y la gimnasia también quedó en deuda, pero la de trampolín, porque la artística conquistó los tres que le pronosticaron y en los saltos eran dos, pero sólo llegó uno.

Pero a pesar de los que fallaron, el deporte colombiano volvió a confirmar que sigue en alza, que sigue creciendo y que un revés no fue tan grande, porque en Barranquilla-2018 se superaron los oros de Verazruz-2014 y ahora se pensará en la próxima cita, la definitiva previa a los Juegos Olímpicos Tokio-2020, cuando se cumplan con los Juegos Panamericanos Lima-2019, del 26 de julio al 11 de agosto del próximo año.