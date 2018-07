El béisbol entra en acción en los Juegos Centroamericanos

El estadio considerado ‘Joya de los Juegos’, el Édgar Rentería, verá acción en los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe 2018, este viernes desde las 10:00 de la mañana con el encuentro entre Panamá y República Dominicana, el cual inicia el béisbol en las justas que se celebran en Barranquilla.

Los canaleros llegan a Barranquilla con el objetivo de clasificar a los próximos Juegos Panamericanos de Lima 2019, un premio para los equipos que terminen en las primeras cuatro posiciones.

En el otro bando, República Dominicana, que fue plata en Veracruz 2014, viene con la ilusión de conseguir el oro en Barranquilla 2018.

El segundo encuentro será entre México y Cuba, el cual está programado para las 3:00 de la tarde. Un duelo donde los favoritos son los cubanos y lo rubrican las 15 preseas doradas en el Béisbol de las 22 ediciones anteriores que intervino en las justas regionales.

La jornada del día culminará con el duelo entre Colombia y Nicaragua, que se iniciará a las 8:00 de la noche. El combinado nacional viene con ánimo de defender su condición de local.

“Colombia tiene para ganar la medalla de oro, tiene un equipo con actitud positiva ante cualquier adversario”, dijo José Mosquera, el mánager de Colombia.

El combinado nicaragüense, que tuvo destacada actuación en las Justas Centroamericanas de hace cuatro años en Veracruz (México), pero en su contra tiene el no contar con algunos jugadores destacados que hoy juegan en la Liga Mexicana de Béisbol, como Elmer Reyes y Everth Cabrera.

Calendario de partidos:

Viernes 20 de julio

10:00 a.m. Panamá vs. Rep. Dominicana

3:00 p.m. México vs. Cuba

8:00 p.m. Colombia vs. Nicaragua

Sábado 21 de julio

10:00 a.m. Puerto Rico vs. Venezuela

3:00 p.m. Cuba vs. Panamá

8:00 p.m. Colombia vs. México

Domingo 22 de julio

10:00 a.m. México vs. Nicaragua

3:00 p.m. Venezuela vs. Rep. Dominicana

8:00 p.m. Puerto Rico vs. Cuba

Lunes 23 de julio

10:00 am. Nicaragua vs. Venezuela

3:00 p.m. Rep. Dominicana vs. Puerto Rico

8:00 p.m. Panamá vs. Colombia

Martes 24 de julio

3:00 p.m. Puerto Rico vs. México

8:00 p.m. Cuba vs. Venezuela

Miércoles 25 de julio

10:00 a.m. México vs. Panamá

3:00 p.m. Nicaragua vs. Rep. Dominicana

8:00 p.m. Venezuela vs. Colombia

Jueves 26 de julio

10:00 a.m. Nicaragua vs. Panamá

3:00 p.m. Colombia vs. Puerto Rico

8:00 p.m. Rep. Dominicana vs. Cuba

Viernes 27 de julio

10:00 a.m. Cuba vs. Nicaragua

3:00 p.m. Panamá vs. Puerto Rico

8:00 p.m. México vs. Venezuela

Sábado 28 de julio

10:00 a.m. Puerto Rico vs. Nicaragua

3:00 p.m. Venezuela vs. Panamá

8:00 p.m. Rep. Dominicana vs. Colombia

Domingo 29 de julio

3:00 p.m. Rep. Dominicana vs. México

8:00 p.m. Colombia vs. Cuba--